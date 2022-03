Os 10 pontos turísticos mais populares dos EUA de acordo com os usuários do Instagram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já escrevemos antes sobre comonenhuma ideia é original e somos todos imitadores do Instagram, bem, isso também se aplica a pontos de referência.

A empresa de fotografia e design Printique tem analisado hashtags do Instagram e reduzido os dados para mostrar os 10 marcos mais conhecidos e fotografados nos EUA.

Há alguma surpresa? Temos a lista para você ter um pico.

Sem surpresa, no topo da nossa lista da maioria das atrações dos EUA no Instagram está #timessquare .

O local não é apenas considerado o cruzamento comercial mais movimentado da América, mas também uma das áreas mais visitadas.

É famoso não apenas por ser o mais hashtag, mas também por ser visitado por cerca de 50 milhões de pessoas por ano. Com esses números em mente, estamos surpresos que não veja mais ação no Instagram.

Não há dúvida sobre isso, o Grand Canyon não é apenas um dos marcos mais conhecidos dos EUA, mas também é um local de verdadeira beleza natural.

Com 277 milhas de comprimento e uma média de 10 milhas de diâmetro, é uma enorme maravilha do mundo e um verdadeiro atrativo para a multidão do Instagram.

De acordo com os dados, a hashtag do Grand Canyon acumulou mais de 358.000 imagens por ano. Impressionante.

Francamente, estamos surpresos ao ver a Ponte do Brooklyn aparecendo acima da Ponte Golden Gate nesta lista, mas imaginamos que o grande número de visitantes de Nova York a cada ano é responsável por parte disso.

Dizem que a cidade de Nova York recebe cerca de 66 milhões de turistas por ano. Embora, obviamente, isso tenha caído nos últimos tempos, mas ainda assim, a Ponte do Brooklyn tem algum apelo.

Com vistas maravilhosas da Baía de São Francisco, a Golden Gate Bridge é um local atraente para uma foto. A ponte icônica é instantaneamente reconhecível e até mesmo um fotógrafo amador consegue tirar uma foto brilhante da área com facilidade.

A hashtag para este acumulou 273.396 postagens por ano. Nós imaginamos que é apenas uma gota no oceano Pacífico em comparação com o número real de fotos tiradas da área.

O Empire State Building pode ser um dos arranha-céus mais conhecidos dos EUA, se não do mundo.

Com 102 andares, foi o edifício mais alto do mundo de 1931 a 1970. Só então foi superado pelo World Trade Center. Uma coisa é certa, é popular. Então digamos que as 265.920 hashtags dele postadas no Instagram.

Lady Liberty ocupa um lugar especial no coração dos americanos em todo o país, pois representa a liberdade. Afinal, ela foi presenteada aos EUA como um memorial à independência da nação.

Com 305 pés de altura, a Estátua da Liberdade é difícil de perder e um ícone que foi bem fotografado ao longo das décadas. Ainda mais com a ascensão do Instagram.

De objetos feitos pelo homem a mais maravilhas da natureza. Há muitas áreas nos EUA que atraem turistas e moradores locais.

Yosemite é um enorme parque nacional que mede 1.200 milhas quadradas e possui vales, prados, áreas selvagens e muito mais. É mais conhecido por suas cachoeiras e, sem dúvida, elas representam a maioria das 125.699 fotos postadas no Instagram ao longo do ano.

O Parque Nacional de Yellowstone é ainda mais impressionante, abrangendo 3.468,4 milhas quadradas com belos lagos, cânions, rios e cadeias de montanhas.

É um Patrimônio Mundial da UNESCO e um verdadeiro local de beleza. Bem conhecido por suas muitas características geotérmicas, incluindo o gêiser Old Faithful.

Yellowstone naturalmente oferece alguns pontos facilmente Instragrammable e não é de admirar que seja popular.

Localizado em Seattle, Washington, o Space Needle é um marco impressionante e uma façanha da engenharia. Não é apenas intrigante aos olhos, mas também construído para durar.

O Space Needle pode suportar ventos de até 200 mph, bem como terremotos de magnitude 9,0. O deck de observação do Needle é um atrativo, mas a torre em si também é altamente fotografável.

Francamente, estamos chocados ao ver o letreiro de Hollywood tão baixo nesta lista de pontos de referência do Instagram. Talvez seja um pouco clichê para a plataforma?

