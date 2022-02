Como curtir o Instagram Stories e como ver quem curtiu o seu

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram de propriedade da Meta está introduzindo uma nova maneira de interagir com o Instagram Stories : agora você pode enviar uma resposta "curtir".

Anteriormente, você só podia responder a uma história enviando ao criador uma mensagem direta ou uma reação de emoji - e ambas as respostas encheriam a caixa de entrada de mensagens do criador. Agora não.

Com a adição de curtidas, o Instagram não apenas oferece aos usuários mais maneiras de interagir com as histórias, mas espera tornar as caixas de entrada dos criadores mais gerenciáveis. Isso porque, em vez de vasculhar sua caixa de entrada para ver quais espectadores "curtiram" uma história, os criadores podem simplesmente acessar a planilha do visualizador de uma história para ver os dados. Aqui está o que mais você precisa saber sobre curtidas nas histórias - incluindo como elas funcionam.

Curtidas de Histórias Privadas



Começando a ser lançado hoje, agora você pode enviar um pouco de amor curtindo as histórias das pessoas sem enviar um DM.



As curtidas nos stories são privadas e não contam. Em vez disso, eles aparecem como corações ao lado das alças das pessoas na sua planilha de visualização de Histórias. pic.twitter.com/l56Rmzgnnw — Adam Mosseri (@mosseri) 14 de fevereiro de 2022

Depois de ter acesso ao recurso, siga estas etapas para "curtir" uma história no Instagram:

Abra a versão mais recente do aplicativo Instagram. Ver a história de alguém. Você verá histórias de pessoas que segue em uma barra na parte superior do seu feed.

Quando houver algo novo para ver, a foto do perfil deles terá um anel colorido.

Para ver a história de alguém, basta tocar na foto do perfil. Você deve ver um coração entre o campo "Enviar mensagem" e o ícone do avião em uma história. Toque no coração para "curtir" a história que você está visualizando.

Se alguém "curtir" sua história do Instagram, ela aparecerá na planilha do visualizador, que você pode acessar visualizando sua própria história novamente.

Abra a versão mais recente do aplicativo Instagram. Toque no ícone da sua história no canto superior esquerdo. No canto, você verá o ícone do perfil de outro usuário. Isso indica que alguém viu sua história. Toque no ícone para ver quem visualizou sua história.

Se você não vir o ícone no canto inferior esquerdo, significa que ninguém visualizou sua história.

Para verificar novamente, deslize de baixo para cima. Você verá os nomes dos espectadores listados. Se um espectador "curtir" sua história, você verá um coração ao lado do nome dele.

Se você "curtir" uma história: somente a pessoa que recebeu o "curtir" a verá na planilha do visualizador. Não é público para mais ninguém.

Se você recebeu uma "curtida": as pessoas que visualizarem publicamente suas histórias não verão uma contagem de "curtidas". Só você pode ver as curtidas na sua planilha do visualizador.

