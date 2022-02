Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram está adicionando uma nova seção chamada 'sua atividade' que facilita a remoção de postagens e interações anteriores do aplicativo .

Anteriormente, os usuários teriam que vasculhar as postagens uma a uma, mas a nova adição possibilita a exclusão em massa.

A nova seção 'sua atividade' fornecerá atalhos para visualizar histórias anteriores e postagens na linha do tempo, além de curtidas e comentários sobre o conteúdo de outros usuários.

Você também encontrará opções para revisar o tempo gasto no aplicativo, histórico de pesquisa, cliques em links e atividades como alterações de nome de usuário.

A partir daí, você poderá excluir ou arquivar em massa o conteúdo e as interações, bem como filtrar, classificar e pesquisar a atividade.

O Instagram visualizou pela primeira vez esse novo recurso em dezembro e afirmou que é “particularmente importante para os adolescentes entenderem melhor quais informações eles compartilharam no Instagram”.

A mudança ocorre depois que o Instagram foi alvo de investigações sobre o impacto da plataforma na saúde mental de jovens, principalmente adolescentes.

Isso pode ser visto como uma das maneiras pelas quais a gigante da mídia social está tentando melhorar a segurança e o bem-estar no aplicativo.

A atualização está sendo lançada agora, e aqueles com acesso poderão encontrar a nova seção tocando no menu no canto superior direito do perfil.

Escrito por Luke Baker.