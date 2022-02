As pessoas estão transformando arte clássica em memes: estes são os mais engraçados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os memes são ótimos, não são? Mas quantas vezes você já viu uma pintura ou obra de arte clássica se transformar em um meme? Não muitos apostamos. Descobrimos uma tendência em que as pessoas estão transformando obras de arte originais de anos passados em memes modernos divertidos.

Para sua diversão pessoal, reunimos alguns dos mais divertidos para você aproveitar abaixo. Se você quiser ver mais, recomendamos verificar a página Classical Cringe e Classical Damn Instagram .

Aqui Classical Damn adicionou um pouco de humor à imagem com a ideia de que a mulher está cortando seu quimono para evitar incomodar o gato.

Não temos certeza no que essa senhora estava envolvida, mas aqui ela foi fotografada (em um vestido bastante chique) andando de bicicleta praticando decepar cabeças.

Não desafie o conhecimento de uma pessoa sábia. A menos que você queira que eles quebrem a pena.

Nós amamos este. As pessoas Instagram sua comida o tempo todo e outros dirão que é uma tendência moderna horrível. Mas as pessoas fazem isso há anos.

Jesus realizou muitos milagres, mas talvez seu maior e menos conhecido seja simplesmente ter uma dúzia de amigos próximos na casa dos trinta. Quantas pessoas podem dizer que têm isso?

Os gatos são criaturas exigentes. Aqui, o divertido meme imagina que esses gatinhos perderam seu dono, mas ainda estão com fome e estão usando um tabuleiro ouija para contatá-los e pedir comida.

O humor deste é aperfeiçoado pelo olhar triste e olhar de esguelha da senhora. Ela não está se divertindo muito, talvez porque estivesse esperando um pouco mais do que apenas uma leitura de poesia.

Este é o Retábulo de São Columba também conhecido como Adoração dos Reis que remonta a cerca de 1455. Representa o nascimento de Cristo e vê-lo com Maria e outros. Ao fundo, um ícone de Cristo na cruz. Um alerta de spoiler para o futuro.

Se você pudesse perguntar a Deus por que existimos e por que ele nos deu vida, o que ele diria?

Este meme imagina um pensamento moderno sobre uma ação antiga.

Você também tem comprado coisas aleatórias durante o bloqueio da pandemia? Esse cara certamente tem. Ele até conseguiu comprar um pequeno dragão para passear.

Nesta pintura, parece que esta mulher circulada está tentando vender roupas com a imagem de Cristo estampada na frente. Ele está olhando para trás enquanto carrega a cruz nas costas, claramente não muito feliz com isso.

O que as pessoas faziam para exibir suas incríveis criações antes da internet? Pintar um retrato dele ou desfilar pela cidade exibindo sua criação?

País de Gales ou Baleias? Não coisas com as quais você deve se confundir ao falar com mulheres.

Um meme clássico aplicado a uma pintura igualmente clássica. O que há para não gostar?

Este parece ser a capa de um romance clássico, em vez de uma pintura ou arte adequada, mas ainda é um meme brilhante.

Alguém tem que se encarregar do pedido de comida e, naturalmente, deve ser a pessoa menos bêbada. Mas quando houver o suficiente deles, será uma carnificina.

Se você já esteve na friendzone, sabe como isso é difícil. Mas isso tem que ser pior. Nós dois rimos e sentimos uma pontada de pena por esse sujeito.

Todos nós temos um amigo assim, que faz você se sentir velho e sem contato suficiente com os memes atuais. Pensando que eles estão acima de nós, sentados em seu trono de memes.

Às vezes, quando você está se sentindo para baixo, um simples meme pode ser suficiente para fazer você se sentir melhor consigo mesmo. Nunca tínhamos pensado em Chapeuzinho Vermelho assim antes.

Já esteve fazendo algo importante e percebeu que esqueceu outra coisa que é igualmente importante? Não pode ter a casa incendiada enquanto você está em guerra, isso seria embaraçoso.

Preste muita atenção às antigas pinturas e obras de arte cristãs e você começará a notar esse tipo de coisa. Por que Jesus está usando uma cruz? Não é um movimento estranho para ele?

Essas pinturas das esposas de Henrique VIII foram claramente atualizadas para mostrá-las com sorrisos radiantes, pois não há como elas estarem tão felizes com suas vidas com o rei.

A conversa sobre os pássaros e as abelhas é bastante difícil na melhor das hipóteses, mas imagine tentar tê-la sobre a imaculada concepção.

Se você já teve um gato doméstico que não pode sair, mas insiste em tentar, então você sabe do que se trata esse meme. Aqui a hilaridade ganha um ar retrô graças a esta estátua antiga.

