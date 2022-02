Esta fascinante conta do Instagram compartilha coisas que você não sabia que existiam

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É difícil acompanhar tudo o que acontece no mundo, mas essa conta do Instagram está ajudando a espalhar o conhecimento.

Yup That Exists compartilha imagens e informações sobre coisas, pessoas e lugares estranhos e maravilhosos de todo o mundo. Reunimos alguns dos nossos favoritos abaixo, mas é altamente recomendável verificar as contas do Instagram e do TikTok para ver mais.

Existem alguns gostos de tráfego na Índia que são realmente fantásticos. Em vez de apenas ter as luzes em um poste, o poste inteiro acende para que as pessoas possam ver facilmente quando as luzes mudaram. Não é necessário buzinar.

Se você ama algo, mas não pode pagar, então terá que se adaptar para superar. Nesse caso, um talentoso marceneiro usou suas habilidades para criar uma réplica de madeira, porém funcional, de um Rolls Royce que custaria US$ 28 milhões.

Uma ideia interessante para a segurança rodoviária (e animal). A tinta refletiva deve parar de haver tantos acidentes envolvendo veados no futuro. Os resultados são bastante aterrorizantes também.

Se você tem idade suficiente para se lembrar de Tamagotchi e é fã de Star Wars, certamente apreciará este.

Ele vem completo com as cores do R2-D2 e parece incrível.

Este grupo de arquitetos vem criando casas de aparência bastante elegante a partir de contêineres. Uma boa maneira de reutilizá-los?

"O designer James Whitaker, baseado em Londres, criou uma das casas mais legais de Joshua Tree, Califórnia. A casa é feita de contêineres reais e inclui todas as comodidades padrão, incluindo sala de estar, suítes, cozinha e banheiros ."

A China aparentemente tem uma visão interessante sobre comer e queimar calorias. Em alguns restaurantes do McDonald's, há bicicletas ergométricas embutidas nas mesas para que você possa comer e queimar as calorias ao mesmo tempo.

Uma empresa está trabalhando em uma caixa preta para nosso planeta natal, projetada para registrar dados sobre nosso mundo e o estado do meio ambiente, para que possam ser vistos pelas gerações futuras. A ideia é que eles possam ver o que deu errado e evitar cometer os mesmos erros.

A empresa aeroespacial Jetson vem trabalhando na criação de veículos aéreos elétricos pessoais. Assim, em breve você poderá subir aos céus. Como observa Yup That Exists, ela se parece com a speeder bike da fama de Star Wars.

Para os donos de animais de estimação mais afetuosos, existe uma empresa que criou um ciclomotor com uma gaiola na qual você pode colocar seu amigo peludo favorito. Ideal se eles gostam de ir em aventuras com você.

Na Alemanha, uma cidade está cuidando de seus sem-teto com cápsulas de sono dedicadas. Essas cápsulas são projetadas para fornecer calor e abrigo para aqueles que precisam. Eles também têm comunicação incorporada para que os assistentes sociais possam ser contatados, se necessário.

Você se lembra de brincar com este telefone Fisher-Price quando criança? Ou talvez você tenha comprado um para seus próprios filhos em algum momento. Recentemente, a empresa desenvolveu uma versão adequada para adultos que permite chamadas Bluetooth para o telefone de um smartphone próximo.

O fotógrafo Will Ferguson tem usado drones iluminados para pintar o céu para algumas fotografias impressionantes. Aqui ele os usou para criar halos no céu. Se você não sabia o que estava acontecendo, pode confundir essas imagens com OVNIs.

Agora você pode mostrar sua idade com esses tênis que são estilizados com a marca de estilo VHS e vêm completos com uma caixa VHS também. Sorte que você não precisa rebobiná-los antes de usá-los.

Aprovamos qualquer ideia tecnológica que facilite a vida das pessoas. Duplamente quando está ajudando aqueles que são menos capazes fisicamente. Estes sapatos têm sensores para ajudar os deficientes visuais a detectar obstáculos enquanto caminham.

Uma empresa está vendendo ar enlatado de vários lugares ao redor do mundo. Se você estiver longe de casa, agora pode respirar o ar fresco da cidade direto de uma lata de tinta.

Se você não gosta da ideia de usar um capacete porque pode bagunçar seu cabelo, não se preocupe mais.

Não temos certeza de como nos sentimos sobre isso, mas podemos entender que os pais o apreciam. Médicos no Brasil estão usando técnicas de impressão 3D para produzir representações tridimensionais do bebê.

Já desejou que seu telefone fosse um pouco mais inteligente ou pelo menos um pouco mais amigável? Esses alunos aparentemente o fizeram porque fizeram um telefone que lambe seu rosto. Sugerimos assistir ao vídeo deste post se você quiser ficar apavorado.

Aqui, a famosa pintura Great Wave foi recriada usando 50.000 peças de Lego. Paciência meticulosa e 400 horas de trabalho foram para isso e o resultado é fantástico.

Esta imagem foi tirada por uma câmera pinhole feita com uma lata de cerveja. Foi criado então esquecido por oito anos. Ele mostra a ascensão e queda do sol e mostra 2.954 trilhas pelo céu como resultado.

No Japão, eles tratam o atraso como um negócio sério e se você é passageiro, tem o direito de esperar mais do serviço. Esses certificados atrasados irão ajudá-lo se você tiver problemas por se atrasar para o trabalho ou para a escola como resultado.

Escrito por Adrian Willings.