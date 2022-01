Este artista está recriando logotipos modernos com um estilo medieval e é incrível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ilya Denisov, também conhecido como Ilya Stallone, é um designer gráfico apaixonado por logotipos e branding. Eles criaram alguns trabalhos maravilhosos reimaginando logotipos modernos com estilo medieval.

Muitas de suas marcas favoritas foram redesenhadas com vibrações da meia-idade e um estilo de arte maravilhoso como você não viu na era moderna.

Escolhemos uma seleção de nossos favoritos, mas também recomendamos verificar suas contas do Instagram e do Twitter para ver mais também.

Ilya Stallone passou um tempo imaginando como seriam os logotipos de marcas mundialmente famosas se fossem criados durante a Idade Média.

Neste vemos o logotipo do Windows recriado com uma vibe antiga. O Windows (e seu logotipo) mudou bastante desde seu primeiro lançamento público em 1985. Imagine o que poderia ter acontecido se existisse séculos atrás.

Audi originalmente começou a vida em 1899, então certamente tem uma longa história de fabricação de veículos motorizados.

E se a empresa fosse muito mais antiga? Talvez com seu logotipo estampado em cavalo e carroça. Talvez seja isso que pode ter parecido?

O Burger King é, na verdade, relativamente jovem no grande esquema das coisas.

Mas se existisse nos velhos tempos, talvez com um nome assim, poderia ter o selo real ou pelo menos muito mais foco na marca real.

Todos podem apreciar calçados confortáveis e temos certeza de que as pessoas medievais tiveram dificuldades quando procuravam sapatos.

Aqui, o logotipo da Puma reimaginado parece um pouco chocado e desnutrido e nós adoramos. Parece que a Puma também fez isso, pois a empresa postou sua própria resposta divertida a este logotipo.

Neste logotipo reimaginado, parece que o YouTube começou originalmente como uma companhia teatral ou um show de marionetes.

Você pode ser cínico e sugerir que o espectador é o fantoche, ainda hoje, mas ainda é uma grande arte.

Os artistas pintam autorretratos há muito, muito tempo, então não é difícil imaginar o Instagram existindo antes da tecnologia moderna. Mas as imagens teriam sido em tela em vez de uma tela de telefone.

Onde se vai tomar café? O logotipo da Starbucks agora é visto em toda a sua glória grotesca graças a essa recriação medieval. A sereia não parece muito feliz em fazer parte da marca corporativa.

A edição medieval do logotipo do Firefox está levando as coisas literalmente, com uma raposa pegando fogo. Essa raposa compreensivelmente também não parece muito feliz com isso.

Escrito por Adrian Willings.