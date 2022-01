Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram em breve permitirá que os usuários assinem seus criadores favoritos para obter acesso a conteúdo exclusivo. A rede social está testando essa experiência com um pequeno número de criadores e influenciadores - 10, para ser exato, incluindo a jogadora de basquete Sedona Prince e o atleta olímpico Jordan Chiles.

Em uma postagem no blog, o Instagram disse que está lançando um teste de assinatura em 19 de janeiro de 2022, com mais criadores sendo adicionados nas próximas semanas. Os criadores podem selecionar o preço de seus níveis de assinatura, que variam de US$ 0,99 a US$ 99,99 por mês. Essencialmente, os usuários pagarão essa taxa mensal para acessar conteúdos como Lives e Stories apenas para assinantes. Eles também receberão um selo roxo ao lado do nome de usuário que mostra seu status para os criadores. O Instagram disse ao TechCrunch que não cortará as receitas de assinatura dos criadores até "pelo menos 2023".

Assinaturas



As assinaturas permitem que os criadores monetizem e se aproximem de seus seguidores por meio de experiências exclusivas:

- Vidas de assinantes

- Histórias de assinantes

- Crachás de assinante



Esperamos adicionar mais criadores a este teste nos próximos meses. Mais para vir. pic.twitter.com/SbFhN2QWMX — Adam Mosseri (@mosseri) 19 de janeiro de 2022

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, descreveu as assinaturas do Instagram como “uma das melhores maneiras” de os influenciadores gerarem renda. Enquanto isso, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, dona do Instagram, escreveu em um post no Facebook que está "animado para continuar criando ferramentas para os criadores ganharem a vida fazendo trabalhos criativos e colocar essas ferramentas nas mãos de mais criadores em breve".

Tenha em mente que o Facebook também tem sua própria versão de assinaturas para criadores. Mas o Facebook não foi o primeiro a oferecer tal programa de assinatura. O Twitter lançou recentemente o Super Follows , por exemplo, e também existem plataformas como Patreon e até OnlyFans , que permitem aos criadores cobrar seus seguidores em troca de conteúdo exclusivo.

Escrito por Maggie Tillman.