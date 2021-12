Como criar sua reprodução do Instagram 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram oferece uma série de recursos, desde a oferta de Histórias de 24 horas até a ferramenta Limite diário. A plataforma social de propriedade do Facebook também oferece um recurso Take a Break , encorajando os usuários a parar um pouco quando estiverem navegando por um determinado período de tempo.

Junto com esses recursos, e muitos mais, existe algo chamado Reprodução. Executando como um recurso limitado de 9 de dezembro de 2021 até o final do ano, o recurso Reprodução permite aos usuários relembrar seus destaques de 2021, olhando para trás em suas histórias do Instagram e compartilhando seus favoritos.

Você pode selecionar até dez histórias para compartilhar com seus seguidores de seu arquivo de histórias do Instagram. Veja como criar seu Instagram Stories 2021 Playback.

O recurso de reprodução Instagram 2021 está disponível a partir de 9 de dezembro e ficará disponível por algumas semanas, até o final do ano, com a ideia de você refletir sobre o ano, seja o que for que o 2021 trouxe para você.

Você verá uma mensagem no feed do Instagram ao abrir o aplicativo, convidando-o a visualizar o 2021 Playback. Toque no botão "Exibir reprodução" e você verá os dez destaques das histórias com curadoria do Instagram, que você pode compartilhar em sua história no Instagram. Antes de compartilhá-lo, você pode escolher adicionar ou remover Histórias, permitindo que você remova ou adicione quaisquer memórias específicas que foram importantes para você.

Ao compartilhar a reprodução, um adesivo 2021 aparecerá nele. Se você visualizar a Reprodução de 2021 de outra pessoa, mas tiver selecionado Agora não ao ser convidado para ver a sua, ou a opção não aparecer, você pode tocar no adesivo 2021 na história de Reprodução de outra pessoa para criar a sua própria.

Feliz relembrando.