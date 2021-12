Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram está planejando trazer de volta seu feed cronológico no próximo ano, de acordo com um executivo da empresa, que falou com legisladores dos EUA em uma audiência no Senado na quarta-feira sobre Instagram e segurança para adolescentes.

"Estamos trabalhando atualmente em uma versão de um feed cronológico que esperamos lançar no próximo ano", disse o chefe do Instagram Adam Mosseri. Ele confirmou que a empresa está trabalhando no recurso "há meses". O Instagram posteriormente esclareceu em um tweet que não é mudar todos para um feed cronológico - algo que parou de usar há cerca de cinco anos. Em vez disso, está "criando novas opções" e "fornecendo às pessoas mais escolhas".

Queremos deixar claro que estamos criando novas opções - fornecendo às pessoas mais opções para que possam decidir o que funciona melhor para elas - não mudando todos de volta para um feed cronológico. Você pode esperar mais neste início do próximo ano! - Instagram Comms (@InstagramComms) 8 de dezembro de 2021

Esta é uma grande reversão tanto para o Instagram quanto para Mosseri, que no verão passado afirmaram em umpost em um blog que um feed cronológico tornava "impossível para a maioria das pessoas ver tudo, muito menos todos os posts com os quais se importam". Mosseri chegou a dizer que o uso do feed cronológico no Instagram fez com que muitos usuários perdessem postagens das contas que seguiram. “Em 2016, as pessoas estavam perdendo 70% de todas as suas postagens no feed”, disse Mosseri.

O Instagram ainda não compartilhou detalhes adicionais sobre como sua nova versão de um feed cronológico funcionaria, ou como ele pode evitar que os usuários percam postagens que eles possam realmente querer ver. Mas Mosseri disse que a empresa está "visando o primeiro trimestre do ano que vem" para um lançamento.

Enquanto isso, o Instagram está na berlinda e atualmente respondendo a perguntas perante o Congresso sobre como seus algoritmos classificam e sugerem conteúdo, especialmente para adolescentes e usuários mais jovens. Os legisladores também estão considerando maneiras de regular algoritmos " maliciosos".