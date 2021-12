Instagram Take a Break: Como ativar ou desativar o recurso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram tem um recurso chamado Take a Break, que é uma ferramenta projetada para "ajudar as pessoas a tomarem decisões informadas sobre como estão gastando seu tempo" na plataforma social.

Os usuários que navegam pelo Instagram há um certo tempo receberão um lembrete em sua tela para fazer uma pausa.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o recurso Take a Break do Instagram, incluindo como funciona, como ligá-lo ou desligá-lo e onde está disponível.

Uma vez configurado, o recurso Take a Break do Instagram irá alertá-lo se você estiver navegando pelo aplicativo durante o período de tempo selecionado, sugerindo que você faça uma pausa.

Você pode optar por desativar o recurso Take a Break completamente ou pode escolher ser alertado para fazer uma pausa após 10, 20 ou 30 minutos.

Quando você receber o lembrete para fazer uma pausa, o Instagram oferecerá algumas sugestões de outras coisas que você pode fazer, como respirar fundo algumas vezes, escrever o que está pensando, ouvir sua música favorita ou fazer algo em sua lista de tarefas . A ideia é que você pare um pouco e reinicie. O lembrete também oferece a opção de definir outro lembrete.

O recurso Instgram Take a Break é um acréscimo ao recurso Daily Reminder Limit. Para ativar ou desativar o recurso Take a Break, siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo Instagram Toque nas três linhas no canto superior direito Toque na sua atividade Selecione a guia Horário na parte superior A partir daqui você verá o recurso Take a Break e poderá desligá-lo ou selecionar a duração escolhida

O recurso Instagram Take a Break lançado em 8 de dezembro de 2021. Ele está atualmente disponível nos EUA, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Ele será lançado em todo o mundo no início de 2022 .