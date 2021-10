Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram está testando um novo recurso que permite que os usuários recebam uma notificação durante uma queda do servidor.

Após um par de apagões recentes e de amplo alcance para usuários da rede do Facebook Instagram, WhatsApp, Messenger e, claro, do próprio Facebook, mais clareza poderá estar disponível em breve.

Em uma nova postagem do blog , o aplicativo sugere que o recurso ajudaria a aliviar a confusão dos usuários enquanto procuram respostas. A equipe do Instagram, diz ele, quer que os usuários saibam quando problemas técnicos estão surgindo.

Nem todos os problemas do servidor farão com que os usuários recebam uma notificação de status - o que é bom, porque senão todos podemos ser adicionados ao canal Slack do desenvolvedor do Instagram - mas parece que interrupções maiores irão acionar um pop-up.

"Este teste será executado nos Estados Unidos e continuará pelos próximos meses. Assim como qualquer experimento, isso pode ser algo que lançaremos de forma mais ampla, mas queremos começar devagar e aprender. E se fizer sentido, nós Vou expandir para mais pessoas ", diz o Instagram.

Embora a mudança proposta beneficie o usuário e esclareça qualquer confusão potencial em relação ao status do Instagram, este ainda é apenas um pequeno lançamento potencial.

Uma vez que o passatempo favorito de todos da era digital é notificar os seguidores sobre a interrupção de outra plataforma, e o evento de uma interrupção forçaria os usuários a outras plataformas de qualquer maneira, essa notificação, imaginamos, provavelmente só seria realmente útil para aqueles que se limitam ao Instagram - ou quando uma interrupção é específica da região.

Suspeitamos que o Instagram está trabalhando muito mais para tentar garantir que essas interrupções não aconteçam.