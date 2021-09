Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram anunciou hoje que a empresa está temporariamente interrompendo o desenvolvimento da versão altamente polarizadora Kids do aplicativo, citando preocupações de pais e outros grupos de defesa da criança.

Em março, o BuzzFeed relatou pela primeira vez os planos da empresa de propriedade do Facebook de desenvolver uma variação exclusiva do Instagram para menores de 13 anos, que seria centrada na supervisão dos pais - determinando quem seu filho pode seguir, mensagem direta e muito mais. No entanto, após o relatório bastante contundente publicado pelo Wall Street Journal na semana passada, a pressão aumentou sobre a empresa para responder de alguma forma significativa.

Caso você esteja por fora, a essência do relatório do WSJ descobre que a empresa está bem ciente da natureza tóxica do Instagram para seu público jovem - especialmente adolescentes.

Os resultados apontam para uma grande parte de usuários jovens desenvolvendo um aumento nos traços negativos de saúde mental após a introdução do aplicativo, como depressão, dismorfia corporal e transtornos alimentares, entre outros.

Desde a notícia da empresa de que uma versão somente para crianças seria disponibilizada em breve, a maioria dos pais, legisladores e outros grupos de segurança infantil rejeitaram veementemente a ideia, citando a desconfiança da empresa do Vale do Silício para realmente fazer justiça.

Um jornalista no Twitter escreve:

Se o Instagram Kids deve existir ou não, não é mais a questão. O fato é que o Facebook perdeu a confiança pública para construir tal produto. O relatório do WSJ provou que você nunca teve os melhores interesses do público no coração, apenas crescimento e engajamento. - ella dawson (@brosandprose) 27 de setembro de 2021

E aqui está o chefe do Instagram, Adam Mosseri, discutindo a decisão em um tópico de cerca de dez tweets, que você pode ler na íntegra aqui .

Embora defendamos a necessidade de desenvolver essa experiência, decidimos fazer uma pausa para nos dar tempo para trabalhar com pais, especialistas, legisladores e reguladores, para ouvir suas preocupações e demonstrar o valor e a importância deste projeto para os mais jovens adolescentes online hoje. - Adam Mosseri (@mosseri) 27 de setembro de 2021