(Pocket-lint) - O CEO do Instagram, Adam Mosseri, disse recentemente a um fã que solicitou uma versão nativa do aplicativo para iPad que é uma boa ideia. No entanto, ele também revelou que é improvável que aconteça tão cedo.

Existem planos para adicionar a capacidade de postar através do site do Instagram - com alguns até tendo acesso experimental ao recurso agora - mas sempre foi desconcertante que um aplicativo nativo para iPad não esteja disponível.

É possível instalar o aplicativo para iPhone em um dispositivo iPadOS e postar a partir dele, mas dificilmente é o ideal. Ele é dimensionado para uma tela de iPhone, então você precisa expandi-lo (usando os ícones de seta no canto inferior direito da tela) e ele parece desajeitado.

É por isso que a consulta e a resposta de Mosseri: "Seria bom fazer."

Infelizmente, porém, parece que a marca de propriedade do Facebook tem outras prioridades: "Mas há muito o que fazer e poucas pessoas, então não fez o corte", acrescentou ele em sua postagem no Instagram Stories durante um Q&A do usuário.

O que suaviza um pouco a pílula é que o iOS 15 , a ser lançado em breve, adicionará a capacidade de executar aplicativos do iPhone no modo paisagem. Isso significa que você pode executá-lo sem ter que expandir a tela e ao lado de outros aplicativos durante a multitarefa.