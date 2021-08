Como usar o recurso de Limites do Instagram para impedir comentários racistas, homofóbicos e sexistas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram introduziu recursos para ajudar a proteger os criadores de abusos desnecessários online. Esses recursos incluem "Limites" e "Palavras ocultas" e são criados para ajudar a negar problemas que os usuários do Instagram possam ter com as pessoas enviando mensagens diretas ou deixando postagens de comentários abusivos.

A mudança foi anunciada em um blog da empresa e surgiu como resultado de uma enxurrada de abusos racistas dirigidos aos jogadores de futebol do Reino Unido. Agora, com essas melhorias, deve ser mais fácil para os usuários evitarem esse tipo de negatividade.

Estamos aqui para explicar como os recursos funcionam.

Limites do Instagram foi projetado para proteger os usuários de mensagens abusivas enviadas a eles diretamente. O Instagram falou sobre a lógica de como esse recurso surgiu:

"Nossa pesquisa mostra que muita negatividade em relação às figuras públicas vem de pessoas que não as seguem de fato, ou que as seguiram recentemente, e que simplesmente aumentam no momento ..."

O Limits foi projetado para ocultar automaticamente comentários e solicitações de mensagens diretas de outros usuários que não o seguem ou que apenas recentemente começaram a fazer isso.

Para ativar os Limites, basta visitar suas configurações de privacidade:

Clique no seu perfil Clique no menu de hambúrguer no canto superior direito Clique em configurações Clique em Privacidade Em seguida, clique em Limites

A partir daí, você pode clicar para selecionar quem deseja limitar. Você pode optar por limitar as contas que não estão seguindo você ou apenas as pessoas que o seguiram recentemente. Você também pode selecionar por quanto tempo o limite dura se o problema for de curto prazo.

O Instagram assume a posição de que os DMs são privados e, portanto, não procura ativamente por incitação ao ódio ou abuso em mensagens diretas. No entanto, a empresa sabe que as pessoas ainda sofrem abusos nessas mensagens.

O recurso Palavras ocultas permite que você combata manualmente esse problema criando uma lista de palavras, frases e emojis ofensivas. Essa lista é então aplicada às solicitações de DM para evitar que você receba as mensagens em primeiro lugar.

O Instagram diz que já trabalhou com órgãos anti-discriminação e anti-bullying para criar uma lista predefinida de termos ofensivos que filtrarão as solicitações de DM, mas você também pode escolher criar sua própria lista.

Para fazer isso, você precisará visitar as configurações para ativá-lo.

Clique no seu perfil Clique no menu de hambúrguer no canto superior direito Clique em configurações Clique em Privacidade Em seguida, clique em Palavras Escondidas

Nesta seção de configurações, você tem a opção de ocultar comentários abusivos, solicitações de mensagens e muito mais. No meio dessa lista, você também verá a opção de criar uma lista de palavras personalizada. Insira as coisas que você acha ofensivas lá e você não precisará se preocupar.

Essas mensagens filtradas são filtradas automaticamente em uma pasta de solicitações ocultas separada para que você possa verificar manualmente e escolher aceitar as mensagens, excluí-las ou denunciar o remetente.

O Instagram diz que está trabalhando para combater mensagens abusivas antes mesmo de serem enviadas. A empresa mostra um aviso quando pensa que um usuário está tentando enviar uma mensagem direta ofensiva ou postar um comentário abusivo.

Essa mensagem avisará o remetente de que a mensagem pode estar violando as diretrizes da comunidade e avisará que a mensagem pode ser excluída. Espera-se que isso desencoraje o mau comportamento e reduza também a necessidade das ferramentas.

