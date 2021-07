Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram está expandindo suas tecnologias de tradução para histórias, cinco anos após o lançamento do recurso para postagens e legendas.

Basicamente, o aplicativo de mídia social oferece a capacidade de traduzir texto automaticamente em postagens de histórias. Ao detectar um idioma estrangeiro em uma postagem, será exibida a opção “ Ver tradução ” no canto superior da tela. Tudo o que você precisa fazer é tocar nele para ver imediatamente uma tradução na parte inferior da tela.

De acordo com o Instagram, seu recurso de tradução de histórias de idiomas estará disponível globalmente no lançamento e atualmente suporta mais de 90 idiomas, incluindo árabe, hindi, japonês e português. (Instagram disse que o suporte para determinados idiomas pode variar dependendo do sistema operacional que você está usando.)

A ideia por trás do recurso é tornar muito mais fácil compartilhar histórias com o público internacional. Lembre-se de que, em 2016, o Instagram começou a oferecer traduções automáticas de comentários, legendas e biografias de usuários. Embora tenha lançado histórias menos de um mês depois, não trouxe traduções para eles.

É importante notar que a tecnologia de tradução automática do Instagram só funciona com texto dentro de histórias. As traduções de áudio não estão disponíveis "no momento". Suspeitamos que esse recurso possa estar em desenvolvimento, já que o Instagram lançou a legenda automática para histórias em inglês em maio. Vamos apenas esperar que não demore anos para estrear.

