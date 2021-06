Como adicionar links para histórias do Instagram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram sempre limitou quem pode usar links em suas histórias. Mas, de acordo com um novo relatório, está considerando ampliar a capacidade. Aqui está o que você precisa saber.

O Instagram há muito oferece uma maneira de você adicionar links às Histórias do Instagram: a ferramenta de link deslizante para cima. Se você tiver acesso a ele, ele permite que seus espectadores percorram sua história ou toquem em uma seta na parte inferior da tela para acessar o link que você incluiu sem exigir que saiam do aplicativo Instagram. Mas há um problema quando se trata desse recurso: para adicionar um link para sua história, seu perfil deve ser uma empresa ou conta de criador com mais de 10.000 seguidores, ou você deve ser verificado.

No entanto, de acordo com o The Verge , o Instagram está testando um adesivo de link que funciona como um link de deslizar para cima - apenas, você toca em vez de deslizar. As pessoas também poderão responder a histórias que incluem um adesivo de link, o que elas não podem fazer com histórias que têm um link deslizante. Atualmente, o teste de adesivo de link é pequeno, mas o objetivo, aparentemente, é distribuí-lo de forma mais ampla para outros usuários se o teste for bem-sucedido. Diz-se que “não há planos” de trazer o adesivo do link para o feed do Instagram ou qualquer outra parte do aplicativo.

Se você puder usar a ferramenta de deslizar o dedo para cima ou o adesivo do link, poderá adicionar um link para sua história. Lembre-se de que as histórias ficam ativas por apenas 24 horas. Mas adicionar links às suas histórias do Instagram é um tipo de call to action que você pode usar para tornar mais fácil para seus seguidores acessar conteúdo adicional que você deseja compartilhar.

Novamente, para usar a ferramenta de deslizar para cima, seu perfil deve ser uma conta comercial ou de criador com mais de 10.000 seguidores, ou você deve ser verificado.

Abra o Instagram. Toque na câmera de Histórias na parte superior da tela. Tire uma foto ou grave um vídeo no aplicativo ou escolha um rolo da câmera. Toque no ícone do link na parte superior central da tela. Cole o seu link (um URL ou IGTV ). Se você estiver em um dispositivo iOS, toque em Concluído. Se você estiver usando um Android, toque na marca de seleção.

Os links deslizantes são limitados a um por história. Seus seguidores que virem sua história com um link verão uma pequena seta e um prompt de texto na parte inferior. Eles precisarão realizar um movimento de deslizar para cima para abrir o link. Depois de postar um link, você será capaz de rastrear suas métricas, como engajamento de cliques, dentro do aplicativo Instagram.

Nota: Se você ativar o Instagram Shopping , você pode direcionar seus seguidores para tocar em links entregáveis onde eles podem ver detalhes do produto ou até mesmo sua loja de perfil do Instagram ou uma coleção de produtos que você criou. Se você não tem o Instagram Shopping, só pode compartilhar links básicos, como um link para um artigo, postagem de blog ou site externo ou loja.

O Instagram está testando um novo adesivo de link clicável que pode substituir a ferramenta de link deslizante que atualmente se limita a usuários de alto perfil. O novo adesivo de link é muito mais visível e pode ser adicionado em qualquer lugar de uma história. Ele também mostra aos visualizadores parte do URL de destino, embora marcas e criadores sempre possam usar um encurtador para fazer links personalizados.

Abra o Instagram. Toque na câmera de Histórias na parte superior da tela. Tire uma foto ou grave um vídeo no aplicativo ou escolha um rolo da câmera. Vá para o ícone da bandeja de adesivos do Instagram Stories. Role até ver o adesivo do link. Selecione-o. Você será levado a uma página onde poderá inserir ou colar um URL (ou IGTV ). Você pode reposicionar o adesivo arrastando ou redimensionando-o com um toque. Você também pode selecionar entre três cores diferentes tocando no ícone antes de publicar. Se você estiver em um dispositivo iOS, toque em Concluído. Se você estiver usando um Android, toque na marca de seleção.

E é isso!

