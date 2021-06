Em breve você poderá postar no Instagram pelo desktop

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram está testando a funcionalidade há muito solicitada para sua versão para desktop.

Embora você possa ver as postagens do Instagram por meio de um navegador de desktop, não pode postar no seu feed. No entanto, isso pode mudar em breve.

“Sabemos que muitas pessoas acessam o Instagram de seus computadores”, disse Christine Pai, do Facebook, proprietário do Instagram (via Bloomberg ).

“Para melhorar essa experiência, agora estamos testando a capacidade de criar uma postagem de feed no Instagram com o navegador do desktop.”

Screengrabs do teste foram posteriormente postados pelo especialista em mídia social Matt Navarra em seu feed do Twitter.

Mais capturas de tela de criação e publicação de postagens via https://t.co/3QaHTLlqBE pic.twitter.com/G5mptOhN06 - Matt Navarra (@MattNavarra) 24 de junho de 2021

A experiência no navegador oferece muitos dos mesmos recursos do celular: proporção, filtros e ferramentas básicas de edição. Não há nenhuma palavra ainda sobre quais navegadores são compatíveis, se não todos eles.

Infelizmente, nem todos podem acessar o teste no momento. No entanto, se for bem-sucedido, o Instagram pode implementá-lo logo que aqueles que têm acesso receberem esta mensagem: "Agora você pode criar e compartilhar postagens diretamente do seu computador."

Isso soa como um recurso que o Facebook pretende implementar em uma escala mais ampla. Assim, você não conseguirá escapar dessas postagens atrevidas, não importa onde esteja.

Escrito por Rik Henderson.