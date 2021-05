Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você for como nós, a pressão para postar algo bom no Instagram é exasperada por contagens semelhantes. E se sua foto obtiver apenas uma dúzia de curtidas? O horror. Bem, o Instagram aparentemente percebeu que esse é um problema real para alguns usuários e, finalmente, está fazendo algo a respeito.

Por vários anos , o Instagram de propriedade do Facebook tem testado se esconder como uma forma de "despressurizar a experiência das pessoas" na plataforma. Agora, está anunciando que todos no Instagram (e até mesmo no Facebook) terão a opção de ocultar contagens de curtidas públicas em postagens.

O Instagram disse que tanto usuários quanto especialistas consideram contagens ocultas como benéficas, embora também tenha dito que algumas pessoas não ficaram tão felizes com isso. Portanto, está dando a todos mais controle sobre sua experiência. Se você quiser se esconder nas postagens do Instagram, você pode - é tão simples quanto isso.

A partir de 26 de maio de 2021, você pode ocultar contagens em todas as postagens em seu feed do Instagram. Você também terá a opção de ocultar contagens de curtidas em suas próprias postagens, bloqueando a capacidade de outras pessoas verem quantas curtidas sua postagem recebeu.

Vá para as configurações do Instagram (Perfil> Menu> Configurações) Encontre a nova seção de Postagens nas configurações. Ative a opção "Ocultar contagens semelhantes e visualizar contagens".

Esta mudança de configuração se aplica a todas as postagens em seu feed do Instagram de outros usuários. Ele oculta contagens semelhantes e contagens de visualizações de todas as postagens.

Encontre uma postagem sua onde prefere ocultar as curtidas. Toque no botão ... no canto da postagem para ajustar suas configurações. Selecione "Ocultar contagens semelhantes". É isso!

Você também pode optar por ocultar as contagens de curtidas em sua postagem antes de compartilhá-la - embora possa ativar ou desativar a configuração mesmo depois de publicá-la.

Confira a postagem do blog do Facebook para mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.