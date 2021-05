Como legendar automaticamente suas histórias do Instagram com um adesivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram foi atualizado com uma nova opção de adesivo para Histórias: Legendas. O adesivo de legendas pode transcrever automaticamente a fala em seus vídeos do Instagram . Aqui está o que você precisa saber sobre isso, incluindo como funciona.

As legendas estão disponíveis no IGTV e no aplicativo Threads e, agora, o Instagram está adicionando-as às histórias e carretéis para torná-las mais inclusivas. Existem duas maneiras de legendar suas histórias. A maneira mais fácil é usar o novo adesivo de legendas.

Quando você compartilha uma foto ou vídeo para sua história do aplicativo móvel Instagram, pode adicionar adesivos tocando no ícone de adesivos no topo. A partir daí, você pode adicionar o novo adesivo de legendas para transcrever automaticamente o áudio do seu vídeo. Você pode então tocar na transcrição para editar a cor (tocando no seletor de cores na parte superior) ou a fonte (tocando nas opções na parte inferior). Você também pode tocar na transcrição para corrigir problemas de ortografia e pontuação.

Saiba mais sobre adesivos do Suporte do Instagram aqui .

Você também pode ativar as legendas de vídeo automáticas para suas histórias por meio de uma alternância de configurações no aplicativo móvel Instagram. Para ativar as legendas de vídeo automáticas para sua história, toque no ícone ... no canto inferior direito, toque em Configurações de história, role para baixo até Acessibilidade e ative Legendas geradas automaticamente .

Saiba mais sobre legendas de vídeo do Suporte do Instagram aqui.

De acordo com o The Verge , o novo adesivo de legendas do Instagram está disponível apenas no lançamento em “países de língua inglesa e inglesa”. Eventualmente, ele será implementado em outros idiomas e países.

O Instagram também começará a testar legendas automatizadas em Reels em breve.

Confira nosso guia de dicas e truques de Histórias do Instagram para mais hacks úteis.

Escrito por Maggie Tillman.