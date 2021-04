Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram de propriedade do Facebook está introduzindo um recurso de Remix para Reels . Ele copia um recurso TikTok incrivelmente popular: Duets.

Os duetos basicamente permitem que os usuários do TikTik criem novos vídeos que mostram outro vídeo existente na plataforma, com os dois vídeos aparecendo lado a lado na tela. Isso significa que os usuários podem responder com eficácia a outros vídeos com seus próprios vídeos - que podem ser compartilhados publicamente.

Entendi? Agora, é aqui que isso pode ficar confuso.

O Instagram oferece um clone do TikTok no aplicativo chamado Reels. Ele permite que os usuários do Instagram criem videoclipes de 15 segundos com música e, em seguida, esses clipes podem ser compartilhados com suas histórias, feed e a guia Momentos em seu perfil. O Instagram Reels já copia o TikTok de várias maneiras, mas agora, ele tem um recurso semelhante ao dos Duetos na forma de Remix. Veja como remixar um Reel.

Os usuários do Instagram agora podem “remixar” uma bobina. Isso significa que os usuários podem enviar um vídeo próximo ao vídeo de outro usuário - efetivamente mostrando os dois vídeos lado a lado. Para remixar um rolo, toque no menu de três pontos em um rolo e selecione “Remixar este rolo". Você pode gravar seu rolo ou fazer upload de um clipe pré-gravado. Você também pode controlar o volume do áudio original e do áudio gravado e adicionar uma narração.

Toque no menu de três pontos no iPhone ou Android na parte inferior do carretel. Toque em Remix This Reel Grave seu carretel. A bobina original aparecerá à esquerda enquanto você grava. Quando você compartilha um remix, ele mostra: Seu nome de usuário do Instagram e remixar com [nome de usuário do criador original].

Qualquer pessoa pode tocar em um nome de usuário para assistir ao rolo original ou criar seu próprio remix.

Você pode remixar seu próprio rolo, mas não pode remixar um rolo que já seja um remix ou rolos que o criador não permite remixes. Novos rolos terão remixes ativados automaticamente, mas se você tiver um rolo antigo que deseja que as pessoas remixem, você pode ativá-lo tocando no menu de três pontos no vídeo e selecionando "Ativar remixagem". Para desligar a remixagem em todos bobinas, mergulhe nas configurações de perfil.

Verifique o hub de suporte do Instagram para mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.