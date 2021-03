O Facebook pode estar funcionando no Instagram para crianças

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Recentemente, o Facebook anunciou que estava tomando medidas para tornar o Instagram mais seguro para os jovens . Isso inclui um novo Guia para os pais nos EUA com informações para os pais sobre ferramentas de segurança e configurações de privacidade. Além de restringir as mensagens diretas para evitar o contato indesejado de adultos desconhecidos .

Agora a empresa também pode estar trabalhando em um aplicativo para menores de 13 anos. De acordo com uma postagem interna obtida pelo BuzzFeed, os executivos do Instagram estão considerando uma versão do Instagram construída especificamente para crianças pequenas.

De acordo com o Buzzfeed, Vishal Shah, VP de produto do Instagram escreveu um post que dizia o seguinte:

“Estou animado em anunciar que, daqui para frente, identificamos o trabalho jovem como uma prioridade para o Instagram e o adicionamos à nossa lista de prioridades H1”, escreveu Vishal Shah, vice-presidente de produto do Instagram, em um quadro de mensagens para funcionários na quinta-feira. “Estaremos construindo um novo pilar da juventude dentro do Grupo de Produto da Comunidade para focar em duas coisas: (a) acelerar nosso trabalho de integridade e privacidade para garantir a experiência mais segura possível para adolescentes e (b) construir uma versão do Instagram que permita às pessoas com menos de aos 13 anos para usar o Instagram com segurança pela primeira vez. "

Como você já deve saber, a política de privacidade atual do Instagram nega o uso para crianças menores de 13 anos. O Facebook está ciente de que isso não impede as crianças de jogarem no sistema e se inscreverem. Portanto, a solução é criar uma versão do aplicativo especificamente para crianças e oferecer transparência e controle dos pais.

Isso claramente precisa ser feito com cuidado e o Facebook está ciente disso. Há apenas alguns anos, o NSPCC divulgou um relatório mostrando um aumento de 200% nas ocorrências registradas no uso do Instagram para atingir e abusar de crianças apenas no Reino Unido. Portanto, a segurança de nossos filhos online ainda é uma preocupação crescente.

Escrito por Adrian Willings.