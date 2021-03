O Instagram também está trabalhando em salas de áudio no estilo Clubhouse

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A mania por salas de áudio no estilo Clubhouse não parece estar indo a lugar nenhum, com o Instagram o mais recente aplicativo de mídia social que parece começar a preparar um recurso competitivo.

Ser capaz de transmitir sua voz para seguidores e amigos, sem ter que se preocupar com a transmissão de vídeo ao vivo ao lado disso, chamou a atenção da multidão, e novas imagens sugerem que o Instagram estará competindo para ser um destino.

O pesquisador de aplicativos Alessandro Paluzzi postou imagens de novas adições ao aplicativo Instagram mostrando como os usuários podem selecionar um ícone de microfone para iniciar uma transmissão da mesma forma que fariam em um Instagram Live.

Não seria a adição mais complicada, você pode imaginar, e essas imagens sugerem que o Instagram está em um estágio bastante avançado de desenvolvimento, então o Clubhouse pode muito bem ter um novo competidor mais cedo ou mais tarde.

Em uma notícia um pouco menos agitada, mas igualmente encorajadora para alguns usuários, o Instagram também está trabalhando na criptografia de ponta a ponta para sua funcionalidade de chat, de acordo com a mesma fonte, Paluzzi.

Melhor VPN 2021: As 10 melhores ofertas VPN nos EUA e no Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 9 Março 2021

Isso seria uma melhoria bem-vinda, especialmente devido ao óbvio e crescente envolvimento do Instagram com o sistema mais amplo do Facebook e a suspeita de algumas pessoas sobre o uso de dados dessa rede.

Escrito por Max Freeman-Mills.