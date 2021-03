Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você gostaria mais do Instagram se ele não mostrasse a todos quão poucos curtidas sua última postagem recebeu? Bem, os usuários de repente começaram a perceber na terça-feira que as postagens em seus feeds não tinham contagens semelhantes.

E aparentemente foi tudo um engano.

Embora o Instagram tenha anunciado em 2019 , planejava testar uma mudança de design que não mostraria mais o número total de “curtidas” nas postagens dos usuários, o novo recurso, se é assim que você o chama, nunca foi totalmente implementado. Isso é até 3 de março de 2021 - quando muitos usuários do Instagram nos EUA começaram a ver uma notificação no aplicativo dizendo que não veriam mais contagens de postagens.

O Instagram posteriormente revelou, no entanto, que a mensagem era um bug, explicando em um tweet que "involuntariamente" adicionou mais pessoas ao teste. Portanto, se você recebeu a notificação e notou a alteração, ela deve voltar ao normal em breve.

Estamos testando uma nova experiência para ocultar curtidas nas postagens do Feed. Nós, sem querer, adicionamos mais pessoas ao teste hoje, o que era um bug - estamos corrigindo esse problema e restaurando as contagens dessas pessoas o mais rápido possível. - Instagram Comms (@InstagramComms) 3 de março de 2021

Lembre-se de que quando o Instagram do Facebook revelou pela primeira vez durante sua conferência F8 2019 que estava começando este teste, que remove o número total de curtidas em fotos e visualizações de vídeo no feed de notícias do Instagram, páginas permalink e perfis, a empresa disse isso estava fazendo isso porque queria que os usuários "se concentrassem nas fotos e vídeos que você compartilha, não em quantos curtidas eles obtêm".

O Facebook também discutiu longamente como a equipe do Instagram deseja fazer melhor para conter o assédio. Ficou implícito que o teste poderia contribuir muito para tornar o Instagram menos tóxico para muitos usuários que sofreram bullying na plataforma. Dado que o teste foi amplamente implementado por acidente em 2021, não podemos deixar de nos perguntar se em breve ele será ativado para todos.

Então, Instagram ... não pretendia esconder curtidas para todos https://t.co/Z9Yy9R6XBM - Instagram (@instagram) 3 de março de 2021

Entramos em contato com a empresa para um comentário, é claro, e faremos um relatório assim que tivermos mais informações.

