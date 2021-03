Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram está lançando um novo recurso, chamado Live Rooms, que foi projetado para fazer com que mais pessoas entrem ao vivo ao mesmo tempo. É assim que funciona.

As salas ao vivo são um novo recurso do Instagram que permite a você, assim como a até três outras pessoas, bater papo por vídeo em uma transmissão ao vivo, em comparação ao limite anterior de duas. O Instagram indicou que esperava que as pessoas usassem Live Rooms para iniciar um "talk show ou um podcast" ou hospedar uma "jam session". De qualquer forma, ir ao vivo com mais pessoas poderia atrair um público maior, já que os seguidores de todos os participantes verão a sala ao vivo e poderão ser notificados sobre isso.

Lembre-se de que o Instagram está lançando Live Rooms em um momento em que o Clubhouse - um serviço de bate-papo somente para convidados e áudio - se tornou um sucesso noturno e é o mais recente aplicativo social obrigatório. Ele permite que mais de 10 pessoas falem ao mesmo tempo, embora as salas do Clubhouse possam alcançar até 8.000 pessoas antes de estarem ocupadas. As salas do Instagram Live permitem que um total de quatro pessoas falem ao mesmo tempo, mas podemos ver o recurso se expandindo para permitir mais de 10 pessoas.

Observe que, ao contrário do Clubhouse, o Instagram Live exige que as pessoas estejam na frente das câmeras.

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel Instagram. Deslize para a esquerda e escolha a opção de câmera ao vivo. Adicione um título e toque no ícone Salas para adicionar seus convidados. Você verá pessoas que solicitaram ir morar com você. Você também pode pesquisar um convidado para adicionar.

Como locutor, você pode adicionar até três convidados de uma vez ou um por um. Ao iniciar uma sala ao vivo, você permanecerá no topo da tela.

Nota: Pessoas bloqueadas por qualquer um dos participantes ativos na Live Room não poderão entrar na Live Room. Além disso, o Instagram disse que recursos que estão atualmente disponíveis para hosts do Live, como a capacidade de relatar e bloquear comentários, também estarão disponíveis para os hosts do Live Rooms.

As salas ao vivo estão disponíveis globalmente para todos a partir de 1º de março de 2020.

Confira a postagem do blog do Instagram ou a página de suporte para mais detalhes.

Melhores aplicativos para iPad: o melhor guia Por Maggie Tillman · 2 Março 2021

Escrito por Maggie Tillman.