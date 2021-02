Instagram diz que vai remover contas de abusadores de mensagens diretas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram do Facebook diz que vai começar a banir pessoas por abuso enviado por mensagem direta (DM).

Em um comunicado no blog do Instagram , a rede social fez referência ao recente abuso racista de alguns jogadores de futebol no Reino Unido e disse que mudaria algumas políticas como resultado "incluindo a remoção de contas de pessoas que enviam mensagens abusivas e o desenvolvimento de novos controles para ajudar a reduzir o abuso que as pessoas veem em seus DMs. "

O Facebook e o Instagram foram vistos como bastante brandos com esse tipo de abuso no passado e, como outras redes sociais têm lutado para manter qualquer tipo de controle sobre o abuso - há uma razão pela qual Tim Cook, da Apple, recentemente chamou de redes sociais "fornecedores de notícias falsas e mascates de divisão ". Claramente, porém, a mensagem de Cook foi direcionada ao Facebook em particular.

O Twitter, em particular, tem estado na linha de fogo nos últimos meses, mas, novamente, achou difícil parar ou até mesmo desacelerar a torrente de ódio, mas introduziu outras medidas, incluindo o controle de quem pode responder aos seus tweets , bem como medidas de verificação de fatos .

Melhores aplicativos para iPhone 2021: o guia definitivo Por Maggie Tillman · 11 Fevereiro 2021

Sobre a ação que agora está tomando em relação aos DMs, o Instagram diz: "Atualmente, quando alguém envia DMs que violam nossas regras, proibimos essa pessoa de enviar mais mensagens por um determinado período de tempo. Agora, se alguém continuar a enviar mensagens violadoras, vamos desabilitar sua conta. Também desabilitaremos novas contas criadas para contornar nossas restrições de mensagens e continuaremos desabilitando contas que descobrimos que são criadas exclusivamente para enviar mensagens abusivas. "

Ele acrescenta que está trabalhando em um recurso para impedir que os usuários sejam expostos a DMs abusivos em primeiro lugar - talvez alguma filtragem automática - que será lançado "nos próximos meses". O Instagram também introduziu IA que avisa as pessoas se elas estão prestes a postar um comentário potencialmente abusivo. Isso aparentemente levou a uma "diminuição significativa" nos comentários.

O Instagram diz que tomou medidas em 6,5 milhões de discursos de ódio no Instagram entre julho e setembro do ano passado, 95% dos quais foram encontrados antes que alguém denunciasse.

Escrito por Dan Grabham.