Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O chefe do Instagram, Adam Mosseri, sugeriu que não está satisfeito com a plataforma Reels da empresa, admitindo que a rival TikTok está atualmente superando o formato de vídeo.

Falando sobre o podcast do Decoder do The Verge , Mosseri disse: "Ainda não estou feliz com isso. Estamos crescendo em termos de quanto as pessoas estão compartilhando e consumindo, mas temos um longo caminho a percorrer. E temos que ser honestos de que o TikTok está na frente. "

O líder do Instagram passou a elogiar as ferramentas criativas da TikTok, como efeitos e filtros, sugerindo que o Instagram eventualmente terá que produzir algo semelhante e dar aos criativos mais para brincar.

"Acho que temos que melhorar na construção de ferramentas mais poderosas e criativas que não sejam necessariamente um meme ou uma espécie de momento em um pacote, mas dar às pessoas que são mais criativas do que nós e fazer conteúdo para viver a capacidade de fazer algo que vai estourar ", disse ele.

No entanto, não se trata apenas de melhorar as pequenas coisas para tentar diminuir a popularidade do TikTok e atrair mais usuários para o Instagram para obter conteúdo reduzido. Mosseri também sugeriu que o aplicativo poderia tentar combinar alguns dos formatos que lançou nos últimos anos, já que "a maioria das pessoas" não necessariamente sabe a diferença entre os vídeos postados no feed do Instagram, IGTV (a casa do aplicativo para vídeos mais longos , lançado em 2018) e Reels.

"Essa é provavelmente uma distinção muito matizada para ressoar em qualquer pessoa, então estamos procurando como podemos - não apenas com a IGTV, mas em todo o Instagram - simplificar e consolidar ideias, porque no ano passado fizemos muitas novas apostas", ele disse. "Acho que este ano temos que voltar ao nosso foco na simplicidade e habilidade."

É uma dica interessante sobre o que o Instagram pode focar no próximo ano e, dado o quanto está tentando fazer de uma vez, algum tipo de consolidação certamente não faria mal. Se alguns ajustes em seu leque de plataformas serão o suficiente para ajudar a alinhá-lo com o TikTok, no entanto, naturalmente resta saber.

Escrito por Conor Allison.