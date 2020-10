Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram tem uma maneira engraçada de comemorar seu décimo aniversário, mas os usuários provavelmente aprovarão algumas novas adições à sua lista de recursos. As principais mudanças são novas ferramentas para evitar assédio e intimidação em mensagens e comentários, e maneiras mais fáceis de acessar seu arquivo de clipes de história e fotos.

O aplicativo tem testado avisos que dizem efetivamente a alguém para esperar quando pensa que está prestes a postar comentários ou enviar mensagens abusivas. Em vez de pedir-lhes que considerem ser um pouco mais amáveis, por favor, os avisos também os informam que suas mensagens provavelmente serão bloqueadas para outros usuários devido ao seu conteúdo.

Também reitera que repetidas violações das regras de conduta do aplicativo podem significar que sua conta será desativada. Por outro lado, se você está recebendo comentários abusivos, o Instagram aparentemente está testando um recurso que bloqueará comentários se eles forem suspeitamente semelhantes a outros que você já relatou.

Essas são bem-vindas, senão mudanças sísmicas para uma rede social em que os usuários gastam muito tempo e esforço emocional nela. Mais atraente, talvez, seja a adição de duas novas maneiras de acessar seu arquivo de clipes e fotos de suas histórias do Instagram.

Uma visualização de calendário e uma tela de mapa foram adicionadas para permitir que você navegue no seu histórico de clipes por data e local mais facilmente, e ambos são esteticamente agradáveis como formas de avaliar o quanto você interagiu com a plataforma no anos e conforme você mudou.

A visualização do mapa, para garantia, é uma interface privada que permite acessar seu arquivo - não é como o antigo mapa de fotos do Instagram, que traçava suas postagens de feed por localização para qualquer um ver, antes de ser eventualmente interrompido.

Escrito por Max Freeman-Mills.