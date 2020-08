O Instagram está lançando códigos QR em todo o mundo, veja como acessar o seu e escanear outros

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após um teste inicial no Japão, o Instagram agora está lançando seu recurso de código QR em todo o mundo, substituindo o Nametag estilo Snapchat.

Os usuários com o aplicativo atualizado podem gerar um código QR para outros usuários do Instagram escanearem e imediatamente levá-los a esse perfil específico. É uma maneira rápida e fácil de seguir e compartilhar detalhes.

Se, por exemplo, você tem uma pequena empresa com conta no Instagram , pode gerar seu código, imprimi-lo e facilitar para que os clientes o sigam.

O processo de geração do seu código é muito simples e requer apenas algumas etapas. Para obter o seu código QR, siga o processo abaixo:

Abra o Instagram e vá para o seu perfil Toque no ícone de configurações do menu de três linhas Toque em Código QR

Embora as telas sejam organizadas de maneira diferente para usuários de iOS e Android, o processo é exatamente o mesmo. Se QR Code não aparecer neste menu, você ainda não tem a atualização.

Quando estiver na tela do código QR, você pode direcionar seus amigos / contatos para digitalizá-lo seguindo o mesmo processo e tocando no ícone Digitalizar código QR na parte inferior da tela do código QR.

Embora você possa não ter o aplicativo atualizado ainda, ele está sendo lançado no momento, portanto, não demorará muito para que você obtenha acesso.

Escrito por Cam Bunton.