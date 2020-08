Instagram lança Reels, seu grande concorrente TikTok

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram reconheceu apenas que estava trabalhando em um grande recurso novo para seu aplicativo recentemente, mas agora as coisas aceleraram e o Reels está sendo lançado hoje nos EUA e no Reino Unido - de fato, em mais de 50 países no total.

A nova seção do aplicativo apresenta clipes curtos de 15 segundos que os usuários podem editar e fazer upload facilmente, e está claramente posicionada para tentar competir com o estrangulamento do TikTok no mercado de vídeos curtos.

A versão mais recente do aplicativo Instagram tem os novos recursos ativados e adiciona uma guia à seção Explorar, permitindo que você navegue pelas bobinas de outras pessoas. Você também pode compartilhar seus próprios rolos nessa guia Explorar, em vez de apenas para seus amigos, sugerindo que o Instagram espera um desenvolvimento de um ecossistema mais amplo.

Você pode limitar quem vê seus Reels a seus seguidores ou amigos próximos e colocá-los em sua história para uma exposição programada, ou mesmo enviá-los como DM para mantê-los totalmente privados.

O Instagram apresentou vários dos recursos que tornaram o TikTok um sucesso, incluindo acesso a uma biblioteca de músicas para jazz, clipes, efeitos de RA e ferramentas de edição de vídeo para cortes rápidos.

Certamente será interessante ver como o Reels faz - sua integração no aplicativo Instagram significa que ele terá uma grande base de usuários imediatamente, mas se a concorrência que dá aos vídeos mais longos no IGTV é um ponto de interrogação sobre a decisão.

Escrito por Max Freeman-Mills.