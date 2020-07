Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Instagram, de propriedade do Facebook, quer lançar um recurso, chamado Reels, que trará um formato de vídeo musical moderno e curto para o aplicativo móvel do Instagram. Em outras palavras, está preparando um clone do TikTok e poderá ser lançado nos EUA em breve.

Com o Instagram Reels, um novo recurso que chega ao Instagram, você pode gravar e editar videoclipes de 15 segundos. Você pode adicionar música à criação do seu vídeo ou até mesmo usar o áudio do vídeo de outra pessoa. O TikTok oferece esses dois recursos e ajudou a popularizar seu uso em conteúdo musical abreviado.

Instagram, como o Facebook, não é estranho para copiar aplicativos e recursos populares de outras pessoas. O recurso Stories, por exemplo, é um clone do Snapchat. Parece que o Instagram Reels realmente viverá dentro do Instagram Stories e, possivelmente, na guia Explorar, e os criadores poderão adicionar os Reels ao perfil. O Pocket-lint ainda não teve a chance de testar o recurso, mas quando o fizermos, forneceremos uma análise detalhada de como o recurso funciona.

A NBC News disse que o Instagram também adicionará uma nova guia Reels, para que você possa rolar sem rolar e sem parar um feed deles, como o TikTok.

O TikTok teve um sucesso explosivo no ano passado, com um bilhão de usuários ativos todos os meses no momento. O Facebook claramente quer capturar parte desse público. Ele já tentou com um aplicativo chamado Lasso, que falhou. Talvez um recurso via Instagram possa fazer melhor. Além disso, a Casa Branca está aumentando a pressão política contra o TikTok nos EUA, com o chefe de gabinete Mark Meadows revelando que planeja tomar uma ação contra o TikTok em "semanas".

O secretário de Estado Mike Pompeo também recentemente sugeriu uma possível proibição do TikTok.

O Instagram disse ao TechCrunch que o recurso será lançado nos EUA no "início" de agosto de 2020. Ele já está disponível em alguns países, incluindo Índia e Brasil.

A NBC News afirmou que o Instagram Reels se expandirá para mais de 50 outros países ao redor do mundo em algum momento deste verão.