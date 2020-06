Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Instagram é o rei do mundo da imagem em termos de mídia social - se você quiser compartilhar um instantâneo de suas férias, você pode publicá-lo no Twitter, você pode compartilhá-lo no Facebook, mas o lugar a que pertence é realmente o Instagram.

Seu nome de usuário também é uma parte importante do seu perfil do Instagram. Ele não apenas fornece uma amostra do que você deseja com seu feed, mas também pode ser a maneira mais rápida de direcionar alguém para sua conta, se você quiser exibir suas fotos. O que acontece se você quiser mudar isso? Seja porque você superou seu antigo punho ou apenas gosta de mudar de rótulo? Bem, continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber.

No entanto, vale a pena mencionar que você tem dois nomes no Instagram - seu nome exibido e seu nome de usuário real. Você pode alterar o nome exibido sempre que quiser, para o que quiser, independentemente de ser o mesmo de outra pessoa.

Seu nome de usuário real, no entanto, é um pouco mais restrito. Esse é o identificador precedido por @ no seu perfil e determina o URL da sua página. Ele deve atender aos seguintes requisitos:

É exclusivo da sua conta.

Contém menos de 30 caracteres.

Contém apenas letras, números, pontos e sublinhados (sem espaços).

Não contém palavrões ou linguagem restrita.

Com isso entendido, eis como proceder para alterar seu nome de usuário do Instagram.

Se você abrir o aplicativo Instagram, que é onde a grande maioria das pessoas realmente usa e interage com os feeds do Instagram, é super rápido acessar suas configurações.

Basta tocar no seu perfil, na extremidade direita da barra de navegação, na parte inferior da tela. Lá, embaixo da foto do seu perfil e siga os detalhes, você verá um botão "Editar perfil". Aqui, no campo Nome de usuário, você pode inserir um novo nome de usuário, que só será aceito se for válido e aceitável. Feito!

Aqui está o processo em etapas, caso seja mais fácil:

Abra o aplicativo Instagram e faça login na conta que deseja alterar Toque no seu avatar no canto inferior direito da tela Toque em Editar perfil no seu feed Toque no campo Nome de usuário e insira sua nova opção Toque em Concluído para concluir o processo

A boa notícia é que, embora o Instagram seja muito móvel, sua versão da Web surgiu aos trancos e barrancos nos últimos anos, por isso é realmente muito fácil alterar seu nome de usuário na Web também.

As etapas são realmente semelhantes - acesse Instagram.com e faça login na sua conta, primeiro. Clique no ícone do seu avatar ou usuário no canto superior direito da tela para acessar seu perfil. Em seguida, clique no botão Editar perfil ao lado do seu nome de usuário. Você pode alterar o texto no campo Nome de usuário antes de rolar para baixo e clicar em Enviar. Se seu nome de usuário for válido, ele será salvo, caso contrário, você será informado de que não pode ser usado.

Novamente, passo a passo para, isso significa: