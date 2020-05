Imagens impressionantes que revelam como os Instagrammers fingem sua própria realidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Provavelmente todos sabemos que, até certo ponto, os feeds do Instagram da maioria das pessoas são uma versão editada de suas vidas. Se eles só publicam as novas roupas chiques que compram ou exibem exclusivamente as férias incríveis que podem realizar, as pessoas raramente são verdadeiramente honestas sobre suas vidas na plataforma de mídia social.

De fato, alguns influenciadores e fotógrafos do Instagram tornaram-se hábeis em fazer as coisas parecerem muito melhores do que realmente são.

É aí que entra Geo Leon - este incrível feed do Instagram é como uma dose de realidade. Ele mostra incríveis fotos no estilo de influenciador, mas na verdade mostra como foram tiradas.

Também não é demais: as cenas são mais para aprender a tirar vantagem de si mesmo do que fazer as pessoas se sentirem mal por confundir a verdade. Reunimos algumas das melhores comparações da conta para seu entretenimento, aqui.

Esta imagem é uma ótima introdução para o que muitos dos que virão mostrarão - só porque uma imagem tem uma paleta de cores saturada e parece que ela deve ter sido tirada em um local incrível não faz nada disso verdade. Como você pode ver, às vezes é o lado de uma colina.

Da mesma forma, as flores são lindas adereços e podem ser usadas criativamente, como nesta imagem, para criar uma ótima composição. Igualmente, porém, eles não apenas crescem em lugares antigos; portanto, quando as pessoas encontrarem um pedaço particularmente impressionante, tentarão usá-lo, mesmo que seja apenas ao lado de algum pavimento aleatório.

O trabalho de mesclagem no plano de fundo desta imagem e sua paleta de cores simplificada deram a ele uma aparência de anime claramente deliberada, mas mesmo com a edição óbvia que é detectável na foto, você pode não assumir que foi tirada em um parque.

Mesmo um fundo desfocado como esse pode sugerir um local muito mais impressionante do que uma ciclovia rural, enquanto os retoques na cor do céu fazem com que pareça de outro mundo. Ainda assim, hora de ouro é hora de ouro onde quer que você esteja.

Você pode não acertar o relógio imediatamente, mas há mais do que apenas algumas edições aqui - um pouco de aerografia e suavização é uma coisa, mas tranças flutuantes são outra completamente diferente! Não importa que a filmagem pareça ter ocorrido em matagal aleatório.

Adoramos este exemplo - é provavelmente o melhor em tirar proveito do seu ambiente. Um pedaço de flores em alguma grama perto de um estacionamento se torna um cenário romântico que você perdoaria às pessoas por supor que estava nos Alpes suíços.

Aqueles de nós que não conseguiram chegar a lugares como o Vale da Morte ou outros parques nacionais rochosos nos EUA podem não perceber que em muitas condições de iluminação as rochas não são tão alaranjadas quanto se poderia esperar. Isso se deve em parte aos fotógrafos que aumentam a saturação neles, para que as rochas desbotadas se tornem tão vivas quanto queremos que sejam.

Não sabemos exatamente o que está acontecendo aqui, mas gostamos muito de como a cena dos bastidores deixa claro o quão desconcertante isso deve ter sido para a modelo posando - literalmente, cega. Também é interessante como as flores atrás dele passaram de púrpura para vermelho rosado.

Esta é uma das poucas comparações em nossa lista em que as cenas dos bastidores ainda parecem muito sombrias e nervosas, com essa luz de anel fazendo maravilhas. Não há nada que aconteça com iluminação severa e os LEDs coloridos não conseguem realizar, basicamente.

O trecho dessa composição que se destaca em contraste são as linhas de energia distantes à distância nas cenas dos bastidores. Esse é o tipo de detalhe que inicia uma sessão temática divertida, por isso não é de admirar que eles sejam cuidadosamente cortados e editados.

Enquanto isso, essa foto é um lembrete oportuno de que, apesar de zombarmos de algumas edições e alterações, ainda há um enorme grau de técnica e planejamento que é aplicado em todas essas cenas. Também neste caso, onde uma lente refratária é disparada para alcançar essa ótima perspectiva caleidoscópica.

Ser modelo parece divertido bastante a maior parte do tempo, especialmente se você se interessar bastante - mas também haverá dias em que o fotógrafo criativo deseja pintá-lo em pó, arruinando uma bela gola branca. Ainda assim, com o Geo Leon, você pode pelo menos ter certeza de que o resultado será algo agradável de se olhar.

Esta imagem não é tão editada como algumas das outras que já vimos, mas ainda assim transformou com sucesso um quintal desalinhado em um país das maravilhas embaçado no fundo, enquanto aqueles pinga assustadores da rosa são um toque perturbador.

Marcando o vermelho ao máximo, esta imagem mostra como o uso de poeira em suas cenas pode fornecer uma plataforma para criar produtos finais realmente inspiradores, com a edição correta. Uma roupa e um adereço interessantes tornam-se uma imagem realmente memorável com o tratamento certo.

Às vezes, uma imagem divertida envolve uma roupa ou traje em que você francamente não gostaria de sair na rua, como essa combinação de celofane e o que parecem pequenos pontos de pérolas adesivas. Pode ser uma moda questionável, mas o tiro final é como uma obra de ficção científica.

Mesmo uma folha simples e um coração de flor de metal podem fazer parte de uma cena final única, se você usá-la corretamente, mesmo se você estiver filmando rapidamente o que temos quase certeza de que é a praia de Venice Beach.

A edição é ótima, mas se você quiser uma foto como essa, há uma boa chance de equilibrar cuidadosamente alguns chapéus - a menos que você tenha uma super cola para brincar ou uma máquina de costura .

Há duas grandes vertentes para se destacar nessa imagem - em primeiro lugar, toda a edição do mundo ainda precisará de um gato compatível e bem comportado se você decidir filmar com um amigo felino. Em segundo lugar, um dia ensolarado na Califórnia não é obstrução se você precisar de algumas fotos natalinas, como este produto final demonstra.

Algumas coisas são muito difíceis de organizar sem uma pequena ajuda, como mostra nossa imagem final - se você precisar de um registro fino equilibrado com cuidado, pode ser necessário que alguém o mantenha lá e edite-o. É trabalhoso, mas você pode obter uma imagem final divertida.