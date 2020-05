Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook está lançando um novo recurso, chamado Shops, que permite que as empresas montem lojas no Facebook, Instagram e, eventualmente, Messenger e WhatsApp. Embora sejam alimentados por terceiros como o Shopify, o Shops efetivamente transforma o Facebook em uma plataforma completa de comércio eletrônico.

O lançamento das lojas está diretamente relacionado à pandemia do COVID-19.

Em uma transmissão ao vivo, o CEO Mark Zuckerberg disse que, nos últimos meses, o Facebook viu muitas empresas iniciarem lojas on-line ou ficarem online pela primeira vez, provavelmente suportando a pandemia. Portanto, com o Shops, está ajudando mais empresas locais a ficarem on-line. "Se você não pode abrir fisicamente sua loja ou restaurante, ainda pode receber pedidos on-line e enviá-los para as pessoas", disse ele.

Atualmente, existem atualmente mais de 160 milhões de empresas usando o Facebook.

No lançamento, as lojas podem ser encontradas nas páginas das empresas no Facebook e nos perfis do Instagram. Eles também aparecerão em histórias ou em anúncios. Ao criar uma loja, as empresas podem escolher os produtos que desejam destacar da loja e personalizar a aparência da loja com uma imagem de capa e cores de destaque. Os itens disponíveis para compra aparecerão na loja.

Você pode navegar pela coleção completa da loja, salvar os produtos de seu interesse e fazer um pedido - no site da empresa ou nos aplicativos do Facebook ou Instagram. As lojas armazenam suas credenciais de pagamento, que podem ser usadas nos aplicativos do Facebook. O Shops também permite enviar mensagens a uma empresa por WhatsApp, Messenger ou Instagram Direct para fazer perguntas, obter suporte e rastrear entregas.

Em breve, você poderá visualizar a loja de uma empresa e fazer compras diretamente em um bate-papo no Instagram Direct, WhatsApp e Messenger. O Facebook também planeja permitir compras de transmissões ao vivo, permitindo que os usuários etiquetem itens de suas lojas para que apareçam em vídeos ao vivo.

Por fim, o Facebook está trabalhando para integrar programas de fidelidade às lojas, para que você possa acompanhar seus pontos e recompensas.

1/9 Facebook

As lojas são gratuitas para qualquer empresa criar (embora as empresas tenham a opção de comprar anúncios para suas lojas). E qualquer um pode navegar e usar o Shops gratuitamente. Mas, quando você usa o Facebook para efetuar o pagamento, você será cobrado uma taxa. Enquanto algumas empresas permitem fazer compras diretamente no Facebook, outras o levam ao site da empresa para concluir a transação.

Obviamente, as lojas abrem várias fontes de receita e oportunidades para o Facebook.

O Facebook começa a lançar lojas no Facebook a partir de 19 de maio nos EUA. O lançamento do Instagram começará em algum momento deste verão. No final do ano, o Instagram planeja adicionar uma guia de compras dedicada à barra de navegação. As lojas estarão mais amplamente disponíveis nos próximos meses.