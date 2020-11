O que são guias do Instagram e como funcionam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram está lançando um novo recurso de Guias que oferece aos usuários uma maneira de agregar conteúdo em um único lugar. É assim que funciona.

O Instagram disse que deseja oferecer aos usuários uma maneira "mais fácil de descobrir recomendações, dicas e outros conteúdos" de seus criadores, figuras públicas, organizações e editores favoritos. Mas também sabe que muitas pessoas estão lutando atualmente devido à pandemia de COVID-19. Assim, inicialmente, o novo recurso, denominado Guias, tinha como foco os tópicos de bem-estar para auxiliar os usuários.

Por exemplo, um dos primeiros Guias promovidos foi da American Foundation for Suicide Prevention, chamado Mental Health e COVID-19. Outro era um guia de Movimentos Mentais cheio de exercícios e alongamentos de Sarah Campbell, uma Yogi e especialista em meditação.

No entanto, a partir de 17 de novembro de 2020, o Instagram está expandindo os Guias para incluir outros tipos de conteúdo - incluindo Produtos, Local e Postagens. Por exemplo, está permitindo que os usuários criem guias de viagem e guias de recomendação de produtos e outros guias genéricos. Um Guia do Instagram se parece com um post de blog, pois pode incluir texto, fotos, galerias e vídeos para ilustrar o tópico em questão.

Os guias estão localizados em uma nova guia separada no perfil do usuário (procure o ícone de livreto entre o ícone da grade de fotos e o ícone de fotos marcadas). Eles também começarão a aparecer na guia Explorar. Os visitantes dos guias podem compartilhá-los em suas próprias histórias e em mensagens diretas.

Para visualizar um Guia, visite o perfil de uma dessas páginas e toque no ícone do meio para visualizar seus Guias:

Ao visualizar um Guia, você pode ver postagens e vídeos que o criador selecionou com suas próprias dicas, comentários ou conselhos. As postagens nos Guias podem vir do criador ou de outros usuários do Instagram. Se você quiser saber mais sobre uma postagem específica, basta tocar na imagem ou vídeo para ver a postagem original do Instagram. Você também pode compartilhar um Guia para sua história tocando no botão de compartilhamento.

Quando o recurso foi lançado no início de 2020 em caráter experimental, apenas um grupo seleto de criadores ("criadores, figuras públicas, organizações e editores") foi capaz de usá-lo para publicar conteúdo focado na saúde mental e bem-estar. A partir de 17 de novembro de 2020, o Instagram disponibilizou o formato para todos os usuários. Também é Guias expandidos para incluir outros tipos de conteúdo.

Os guias estão disponíveis para todos os usuários por meio de perfis de usuário e da guia Explorar.

Escrito por Maggie Tillman.