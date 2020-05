O que são os Guias do Instagram e como eles funcionam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Instagram está lançando um novo recurso de Guias que oferece aos usuários uma maneira de agregar conteúdo em um único local. Aqui está como isso funciona.

O Instagram disse que queria oferecer uma maneira para seus usuários "descobrirem facilmente recomendações, dicas e outros conteúdos" de seus criadores, figuras públicas, organizações e editores favoritos. Mas também sabe que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades devido à pandemia do COVID-19. Portanto, está lançando um novo recurso, chamado Guides, com foco inicial em tópicos de bem-estar, para ajudar os usuários durante esse período.

Um dos primeiros Guias promovidos é da Fundação Americana para Prevenção do Suicídio. Chama-se Saúde Mental e COVID-19. Outro é um guia de Movimentos Mindful, repleto de exercícios e alongamentos de Sarah Campbell, especialista em iogue e meditação.

Os guias estão localizados em uma nova guia separada no perfil de um usuário (procure o ícone do livreto entre o ícone da grade de fotos e o ícone de fotos marcadas). Eles também começarão a aparecer na guia Explorar "nos próximos dias", de acordo com o Instagram.

Para visualizar um Guia, visite o perfil de uma dessas páginas e toque no ícone do meio para visualizar seus Guias:

Ao visualizar um Guia, você pode ver postagens e vídeos que o criador selecionou com suas próprias dicas, comentários ou conselhos. As postagens nos Guias podem ser do criador ou de outros usuários do Instagram. Se você quiser saber mais sobre uma publicação específica, basta tocar na imagem ou no vídeo para visualizar a publicação original do Instagram. Você também pode compartilhar um Guia da sua história ou no Instagram Direct tocando no botão de compartilhamento.

Os guias parecem estar limitados a determinados criadores e empresas no lançamento. Suspeitamos que o Instagram implante o recurso para mais usuários no futuro. O Instagram disse especificamente que "criadores, figuras públicas, organizações e editores" estão definidos para ter a capacidade de criar Guias.

Agora eles estão disponíveis para todos os usuários do Instagram para ver nos perfis de usuário (e na guia Explorar em breve), mas apenas alguns usuários podem criá-los.