O Instagram traz DMs e vidas para a Web: como encontrá-los

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você não precisa mais do aplicativo móvel do Instagram para acessar seus DMs e vidas.

O Instagram está lançando dois novos recursos para a versão web de seu serviço : sua caixa de entrada de mensagens diretas e o Instagram Live. As duas adições devem ajudar aqueles que preferem usar laptops durante o tempo de inatividade ou talvez constantemente percam o telefone e precisam da correção do Instagram.

É quase surpreendente que não tenhamos conseguido acessar nossas mensagens diretas a partir de um navegador da web, considerando há quanto tempo o serviço existe neste momento. O Instagram disse que a versão baseada em navegador das mensagens diretas parece e funciona da mesma forma que no seu telefone.

Para acessar a caixa de entrada do Instagram, acesse o site do Instagram e faça login na sua conta. No canto superior direito, você verá o ícone de mensagens na barra de menus. Clique no ícone de mensagens para acessar sua caixa de entrada e mensagens.

As mensagens diretas do Instagram estão em processo de lançamento na Web, portanto, talvez você ainda não tenha acesso.

Tudo o que podemos dizer é: Já era hora.

Estamos vivendo uma pandemia, mas também uma era de ouro de músicos, atores e comediantes que se apresentam diretamente de suas próprias cozinhas e salas de estar usando ferramentas como o Instagram Live. Ter o Live na área de trabalho melhora a experiência, obtendo o fluxo constante de emojis e comentários que ocupam parte da tela do telefone e empurrando-os para o lado, para que sejam separados da transmissão ao vivo.

Para encontrar feeds ao vivo, acesse o site do Instagram e faça login na sua conta. Vá para o feed de histórias do Instagram na sua página inicial. Se alguém que você segue estiver transmitindo, ele aparecerá como "Ao vivo" à direita do feed.

No entanto, você ainda não pode publicar nada da área de trabalho, o que significa que também não pode iniciar uma transmissão ao vivo a partir do navegador. Ainda assim, em um momento em que as pessoas estão verificando suas notificações de um navegador da área de trabalho mais do que o normal, não custa trazer funcionalidade parcial à web.