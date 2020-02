Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Instagram possui um novo recurso que basicamente permite filtrar as contas que você segue por "Mais exibidas no feed" ou "Menos interagidas".

O objetivo disso é permitir que você personalize melhor seu feed do Instagram - simplesmente facilitando a visualização de quais contas você segue, ama ou odeia, e facilita a decisão de decidir se você deve continuar seguindo-as. . Aqui está como isso funciona.

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel do Instagram no seu telefone iPhone ou Android. Na barra de menus do aplicativo, selecione o ícone Perfil para acessar seu perfil e vá para a guia Seguinte em seu perfil. A partir daqui, você pode ver quais contas você segue.

Na tela a seguir, você verá uma seção Categorias. Selecione Most Show in Feed (também deve informar quantas contas estão nessa categoria específica) e revise as contas com mais postagens em seu feed nos últimos 90 dias. Você verá botões para gerenciar seu status de acompanhamento ou poderá selecionar mais (...) ao lado de uma conta para gerenciar suas notificações ou para desativá-lo.

Na tela a seguir, você verá uma seção Categorias. Selecione Menos interagiu (também deve informar quantas contas estão nessa categoria específica) e revise as contas com as quais você interagiu menos nos últimos 90 dias. Você verá botões para gerenciar seu status de acompanhamento ou poderá selecionar mais (...) ao lado de uma conta para gerenciar suas notificações ou para desativá-lo.

Nota: "Interagido com" significa curtidas em postagens ou você reagindo às histórias deles.

Deseja ver quais contas do Instagram aparecem mais em seu feed e com quem você interage menos? Agora você pode! Basta tocar em "Seguinte" e gerenciar sua lista a partir daí. pic.twitter.com/eKFOBCdutr - Instagram (@instagram) 6 de fevereiro de 2020

O Instagram está basicamente facilitando o gerenciamento das contas que você segue, para que elas representem melhor seus interesses e relacionamentos atuais.

O novo recurso do Instagram está sendo lançado agora como parte de uma atualização de aplicativo. O Pocket-lint já brincou com ele em um iPhone.