Os melhores fotógrafos surreais e manipuladores de imagens do Instagram

Se você está cansado das mesmas fotos antigas de comida, selfies e fotos de viagens e deseja misturar coisas no seu feed do Instagram, então há melhor maneira de adicionar uma seleção de artistas surreais.

Pesquisamos no Instagram para encontrar algo um pouco diferente - Instagrammers apaixonados pelo surreal. Criações estranhas e maravilhosas que você vai adorar. Continue rolando, clicando e curtindo até abrir os olhos para um novo mundo.

Justin Peters é um magnífico artista digital que produz algumas intrigantes obras de arte que, segundo ele, foram projetadas para "abrir sua mente".

O relato dele é cheio de imagens que o enchem de admiração ao imaginar as possibilidades de outros mundos e dimensões estranhas e maravilhosas.

Brock Davis cria algumas obras de arte interessantes usando o menor dos objetos. incluindo coisas como fazer uma bolsa com um clipe de bulldog.

Este exemplo foi pintado em um iPhone usando um Apple Pencil. Imagine ver isso pela janela do seu avião. O que aconteceu com a banana em si?

@ p22_art se descreve como um "Artista Fotográfico Conceitual" e esta imagem de leões banqueteando-se com uma zebra de sorvete é uma visão perfeita do tipo de arte conceitual estranha e maravilhosa que você verá ao seguir o relato deles.

Visões de outro mundo coloridas e confusas aparecem regularmente e são alegremente interessantes e divertidas.

Recomendamos seguir @platon_yurich se você é um fã de retratos surreais e visões estranhas de paisagens. Este artista é membro da União Russa de Fotógrafos de Arte e trabalha a criação de obras de arte incrivelmente interessantes para o Instagram.

Cores pastel, cenas desbotadas e mundo real intrigantemente surreal vê mais do seu jeito? Então, @teresacfreitas pode ser a conta para você. Teresa Freitas de alguma forma adiciona muito mais rosa ao nosso mundo, mas consegue torná-lo convincente.

Robert Jahns é um artista digital, fotógrafo e diretor criativo. Suas imagens geralmente exigem que você olhe duas vezes para dissipar um pouco da sua descrença. Às vezes, as edições são sutis o suficiente para parecer reais, como esses pingüins atravessando um Central Park coberto de neve. Outras imagens parecem cenas de tirar o fôlego que poderiam facilmente ter sido postadas por um blogueiro de viagens, mas são de alguma forma de outro mundo.

Charlie Davoli parece ter um pouco de obsessão pelas maravilhas da natureza - ondas e nuvens em particular. Ele cria cenas visuais inesperadas que são intrigantes para os olhos e divertidas de observar também.

Se você é fã de imagens surreais de arquitetura, Sejkko é o homem a seguir. Ele gosta de criar imagens de casas isoladas em paisagens vazias, em lugares que elas não poderiam / não deveriam existir.

O que está acontecendo aqui? O que estou olhando? Uau, isso é bem legal e incomum. Esses são todos os tipos de coisas que você provavelmente pensará ao ver as postagens de Lara Zankoul . Fotos bonitas e brilhantes, incluindo regularmente retratos incomuns em ambientes coloridos e surreais.

É difícil dizer exatamente o que BeliLaBelle faz, como acontece com muitos dos criadores de imagens surreais nesta lista. As imagens deixam você confuso, confuso e intrigado. Tudo o que sabemos é que a obra de arte é brilhante e as postagens valem uma olhada.

Martin Stranka não é apenas uma sensação surreal do Instagram, mas também um fotógrafo premiado com mais de 90 prêmios. Você pode imaginar a qualidade das imagens que esta conta tem a oferecer.

Rosen Goldman é uma fotógrafa comercial que também fotografa uma fantástica fotografia de retrato e belas artes surreais. Alguns dos quais parecem ser um comentário fotográfico sobre a vida moderna.

Tommy Ingberg é outro artista surreal que também é vencedor de um prêmio. Ele mora em Nyköping, na Suécia e gosta de fotos em preto e branco intrigantes, incomuns e magníficas.

Oprisco é outro Instagrammer com talento para criar fotografias de retratos estranhamente surreais no mundo exterior, mas com ambientes incomuns. Se você está cansado de todas as selfies habituais, essa é a conta para você.

Olhando para a conta de Katerina Plotnikova , você pode ter a impressão de que ela tem um amor implacável pela vida selvagem. Um tanto quanto perigoso, desafiador da morte ou completamente louco. Imagens brilhantes embora.

Kyle Thompson geralmente tira auto-retratos com um toque surreal. Ele é um fotógrafo de Portland com um talento bastante especial para criar trabalhos atraentes que você certamente apreciará.

Laura Zalenga é outra fotógrafa surreal de auto-retrato, mas com uma diferença. Ela tira fotos regularmente e as publica para criar uma paisagem ou uma visão muito mais ampla quando você vê a conta dela como um todo, em vez de ver as postagens individuais. Elegante e incomum.

Anka Zhuravleva é a conta a seguir se você gosta de fotografar retratos de belas artes com uma vibração surreal. Esta conta mostra algumas impressionantes vistas em close-up das pessoas, com toda a sua admiração.

Há muita carne nua e visões estranhas da humanidade nas obras de arte de Alex Stoddard . Mas não há nada muito atrevido ou atrevido. Você verá muita estranheza.

Joel Robison é um fotógrafo canadense e criador de visões interessantes. Ele geralmente aparece em suas próprias imagens e pode ser visto ao lado de todo tipo de coisa, desde cartas de grandes dimensões até uma lâmpada gigante mágica. Este sujeito certamente tem uma imaginação brilhante e o talento para apoiá-lo.

Brooke Shaden cria arte que se parece mais com pinturas surreais da idade das trevas, com bruxas envolvidas em todos os tipos de travessuras. Estranhamente maravilhoso e completamente diferente das coisas comuns que você verá no Instagram.

Já mostramos o trabalho de Aydın Büyüktaş antes. Ele é um artista turco e manipulador de fotos que cria novas visões do mundo distorcidas em diferentes ângulos . Uma perspectiva incomum para que todos possam desfrutar.

Bara Prasilova é um mestre da fotografia conceitual e tem uma maneira brilhante de evocar algumas visões muito especiais como essa incomum de um robô andando a cavalo. As pessoas aparecem fortemente em seu trabalho, mas certamente não da maneira usual.

Se você gostou de ver como Aydın Büyüktaş coloca uma nova perspectiva no mundo, também apreciará a arte de Jati Putra Pratama . Com curvas e ângulos semelhantes ao início em nosso mundo, como você normalmente não veria.

Frieke Janssens resume bem seu próprio trabalho:

"Em um mundo cercado por recursos visuais, quero que minhas imagens surreais prendam sua atenção e façam você se perguntar por que elas o fazem".

Imagine como você pode parecer um busto de si mesmo em forma de estátua, apenas na carne e não no cobre. Esse é o tipo de imagem estranha que você provavelmente verá aqui.

Durante o dia, Unknownian é designer gráfico e artista digital. Então você pode imaginar que tipo de imagens maravilhosas eles são capazes de criar. Essas são visões muito mais incomuns do mundo. Com animais de proporções esquisitas, edifícios em lugares incomuns, planetas mais próximos da Terra do que deveriam e muito mais.

Shaun Ryken é uma artista canadense do Photoshop e cria um cenário surreal convincente, de pinguins a jato a galinhas enormes andando pelas ruas e tudo mais.