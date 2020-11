Prova fotográfica de que nenhuma ideia é original e somos todos copiadores do Instagram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mark Twain disse uma vez:

"Idéias novas não existem ... Simplesmente pegamos muitas idéias antigas e as colocamos em uma espécie de caleidoscópio mental. Damos uma chance a elas e fazem novas e curiosas combinações ..."

Agora, uma conta do Instagram preocupante chamada @insta_repeat demonstra o quão certo ele estava. Em um mundo moderno onde temos acesso sem precedentes ao mundo, não só por meios de transporte melhores e mais rápidos, mas também por meios virtuais, as redes sociais estão repletas de fotos do mundo todo.

Este relato mostra que, apesar do grande volume dessas imagens, uma quantidade impressionante delas são assustadoramente semelhantes. A imitação pode muito bem ser a melhor forma de lisonja, mas às vezes estamos apenas reproduzindo exatamente o mesmo snap para curtir.

Venha conosco enquanto viajamos por alguns de nossos favoritos.

120 canoas

Algumas das imagens do Insta Repeat apresentam mais do que apenas uma seleção de 12 imagens. Em alguns casos, o relato coletou uma massa de imagens semelhantes para provar o quão não originais os seres humanos podem ser. Neste em particular , não há menos que 120 pessoas diferentes sentadas em uma canoa.

Telefones na selva

Se você está preocupado em não ser original o suficiente, por que não leva dois dispositivos para tirar uma foto do seu telefone tirando fotos? Certamente esse não foi feito? Bem, infelizmente, pelo menos 60 vezes, na verdade .

Uma viagem s cavernas de gelo

Outra imagem impressionante que foi feita várias vezes. Parece que mesmo viajar para as profundezas de uma caverna gelada não é o suficiente para ser original. Especialmente se você ficar no centro do quadro também. O Insta Repeat reuniu 48 pessoas fazendo exatamente esta pose .

Casas vermelhas

Certamente uma visão incomum no meio do nada poderia ser qualificada como original? Aparentemente não. Este post mostra 72 casas vermelhas capturadas por diferentes Instagrammers. Não há como negar que as vistas são deslumbrantes, mas estão longe de ser únicas.

Tochas para o cu

Esta postagem mostra uma coleção de 60 pessoas diferentes carregando suas próprias fontes pessoais de poluição luminosa. Porque a natureza e um céu estrelado não são interessantes o suficiente para se destacar da multidão.

Parado no cais da baa

Não há como negar, algumas dessas fotos são bastante impressionantes. Fotos totalmente temperamentais do nosso mundo capturadas maravilhosamente para que todos possam desfrutar. Eles nem mesmo estão arruinados pelo fato de estarem aparecendo continuamente no Instagram e em outros lugares. Nesta seleção, um indivíduo solitário fica em um cais vazio, olhando para uma baía, lago ou rio calmo.

Buracos de barraca

Fotos tiradas de dentro de uma barraca estão se tornando um clichê no Instagram. Não é nenhuma surpresa ver que Insta Repeat tem uma seleção dessas imagens - até mesmo divididas em buracos de tenda de cores diferentes com azul , amarelo e vermelho aparecendo.

Caminhos de madeira temperamentais

Há algo sobre um caminho vazio que se estende até o deserto que é totalmente atraente. Temos certeza de que foi isso que esses Instagrammers pensaram quando tiraram as fotos originais, mas mesmo que o caminho esteja vazio, eles não foram os primeiros a tirar a foto.

Filme no est morto

Fotos digitais de pessoas tirando fotos com câmeras de filme tradicionais ou apenas câmeras em geral. Imagine a hilaridade de se deparar com essas pessoas tirando fotos umas das outras no meio do nada, só por curtir.

Mo da taa

Uma série de fotos com mãos sem corpo segurando várias canecas diferentes centralizadas em locais ao ar livre. Um olhar atento notará que algumas dessas fotos até incluem o mesmo estilo de xícara. Isso é uma tendência em si?

Estradas na floresta

Essas fotos poderiam ter aparecido facilmente em nosso artigo sobre as melhores fotos de drones já tiradas . Belos locais onde o homem e a natureza colidiram enquanto uma estrada perfeitamente reta foi construída no meio da floresta. Parece que mesmo a fotografia drone não está a salvo da armadilha da não originalidade.

Fotografia em ao

Outra série de fotos da fotografia em ação. Essas fotos temperamentais mostram o trabalho meticuloso que esses Instagrammers fizeram para capturar a imagem perfeita, mas também mostram uma tendência comum de capturar o mesmo estilo de imagens repetidamente.

Tempo nas mos deles

Essas imagens certamente mostram que as pessoas têm muito tempo disponível, mesmo que lhes falte originalidade.

Pessoas na frente de cachoeiras

Mais fotos de pessoas admirando a beleza absoluta da natureza ou simplesmente fotos temperamentais de Instagrammers tentando parecer legais para seu público de seguidores?

Cabea de vento

Dizem que as loiras se divertem mais, essas garotas certamente parecem que estão se divertindo. Ou pelo menos estão sendo levados pelo vento, desfrutando de uma vida inebriante de modelagem e pose no Instagram.

Pano de fundo de toras

Uma grande pilha de toras cria um cenário bem bacana, não há como negar. Se você pensou que estava sendo original com este snap, pense novamente.

Um pssaro na mo

Esses Instagrammers têm o poder de atrair pássaros selvagens para uma foto fantástica de comunhão com a natureza, mas mesmo isso não é o suficiente para se destacar da multidão. Inta Repeat também aponta que alimentar animais selvagens nem sempre é uma coisa sensata a fazer.

Sendo levado em aventuras

Esta coleção de imagens certamente não estaria completa com esta. Esse tipo de imagem tem morrido nas redes sociais a ponto de as empresas já a usarem em várias campanhas publicitárias. Uma pessoa em primeiro plano (geralmente uma mulher) é capturada levando seu parceiro pela mão em algumas aventuras selvagens e emocionantes. Os arredores da foto podem variar, mas a configuração certamente não.

Folhas outonais

É uma época linda do ano, com certeza. A natureza é bela mesmo quando as árvores perdem as folhas. Esta imagem mostra quantas pessoas pegaram uma folha caída de outono para uma foto rápida.

Pessoas com chapus

Parece que os Instagrammers têm uma queda por um certo tipo de foto mal-humorada de uma pessoa com um chapéu. Essa pessoa é sempre capturada na moldura central, olhando melancolicamente para longe, admirando a beleza do mundo circundante. Por conta própria, essas fotos provavelmente pareciam brilhantes, mas juntas elas gritam de vaidade humana e auto-obsessão.

Pessoas em um lago azul-petrleo

Inúmeras pessoas são capturadas pela câmera em pé no centro do quadro em frente a um lago verde-azulado deliciosamente colorido.

Outra pose clássica que aparentemente já viu muitas pessoas tentando replicá-la.

Mais chapus

Mais uma vez, mais uma prova de que os Instagrammers amam um bom chapéu. Está ventando muito ou todas essas pessoas estão apenas tentando parecer mais fofas segurando seus chapéus? Nunca saberemos, mas assumiremos felizmente o último.

Uma pose precria

Não é nenhuma surpresa ver as mesmas fotos aparecendo às centenas de locais turísticos populares. Afinal, quantas vezes você já viu alguém fingindo estar segurando a torre inclinada de Pisa? Essas imagens de um sujeito solitário parado precariamente na beira de um penhasco podem ser menos comuns, mas estão longe de ser originais.

Se quiser replicar isso uma vez, você precisará visitar Preikestolen, na Noruega .

Firestarter

Que melhor maneira de comungar com a natureza do que construir uma bela pilha de madeira e depois atear fogo nela. Contanto que você tire uma foto para provar que aconteceu, é claro.

