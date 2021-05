Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você não consegue as histórias do Instagram , ou deseja dominá-las, você veio ao lugar certo. Já se passaram vários anos desde que o Instagram lançou seu recurso Histórias, com várias ferramentas e opções adicionadas ao longo do tempo para ajudá-lo a ser criativo em sua narrativa.

Para ajudá-lo a se tornar um mestre das Histórias do Instagram - ou aprender o básico se você for novo no recurso - reunimos as principais dicas e truques que encontramos. Aqui está tudo o que você precisa saber para se tornar um especialista em Histórias do Instagram.

O Snapchat foi o primeiro aplicativo de mídia social a apresentar o recurso "Histórias", mas agora praticamente todas as redes sociais as oferecem, incluindo Facebook e Instagram. Basicamente, as histórias permitem que você envie vídeos e fotos e depois os transmita para as pessoas que o seguem na forma de um rolo que dura 24 horas. Após esse tempo, eles desaparecem. Não há limite para quantos você compartilha e há várias maneiras de combiná-los.

Para assistir a história de alguém no Instagram, basta clicar no círculo vermelho ao redor de qualquer foto de perfil de alguém que você segue no topo da tela inicial. Para deixar histórias, basta deslizar para baixo. Para obter mais informações sobre as histórias do Instagram, consulte nosso guia explicativo aqui.

Se você quer dicas e truques, continue lendo.

Para compartilhar uma foto ou vídeo de sua história, siga estas etapas:

Toque no ícone "+" no canto superior esquerdo e selecione História no canto inferior direito da tela ou simplesmente deslize da esquerda para a direita em qualquer lugar. Toque no botão de captura para tirar uma foto ou toque e segure para gravar um vídeo. Como alternativa, escolha uma foto da biblioteca ou galeria do seu telefone tocando em na galeria no canto inferior esquerdo. Toque nas letras, linhas onduladas ou ícone de adesivos para desenhar ou adicionar texto ou um adesivo. Para remover texto ou um adesivo, arraste e solte no ícone da lixeira. Quando estiver pronto para compartilhar, toque em Sua história no canto inferior esquerdo ou toque em Enviar para.

Nota: Você também pode salvar sua história na câmera. Depois de tirar uma foto ou vídeo, clique na seta apontando para baixo na parte superior da tela para salvar. Você também pode visualizar sua história e clicar em salvar a qualquer momento para salvar o "vídeo" (apenas para salvar o vídeo) ou "salvar a história" (para salvar a história inteira).

Aqui estão algumas dicas e truques excelentes para ajudá-lo a dominar as histórias do Instagram. Existem também algumas dicas básicas aqui para ajudar os iniciantes a se familiarizarem com eles.

Você pode escolher histórias para salvar em seu perfil, que podem ser vistas por mais de 24 horas. Isso é útil se você tiver uma promoção ou apenas algo especial que deseja que as pessoas vejam. Para compartilhar um "destaque", certifique-se de que o recurso Arquivo de histórias do Instagram esteja ativado.

Para fazer isso: Abra o Instagram> toque nas três linhas no canto superior direito> Privacidade> História> Ative Salvar história para arquivo.

Depois de ativado, volte ao seu perfil e, abaixo da sua biografia, clique em "+ Novo" para adicionar um novo destaque. Você pode escolher entre histórias arquivadas e ao vivo para adicionar às histórias em destaque. Depois disso, eles serão apresentados em seu perfil.

Ao compartilhar uma foto ou vídeo de sua história, você pode mencionar alguém. Depois de tirar uma foto ou vídeo, toque no ícone de letras, digite "@" seguido imediatamente pelo nome de usuário da pessoa que você deseja mencionar e selecione o perfil da pessoa nos ícones circulares que aparecem abaixo. Há uma opção para desativar a capacidade das pessoas mencionadas de adicionar sua história à história delas, mas você deve desativá-la antes de selecionar o perfil da pessoa.

Quando você menciona alguém em sua história, seu nome de usuário aparecerá em sua história com um sublinhado. Qualquer pessoa que possa ver sua história pode tocar nela para acessar o perfil dela.

As pessoas que você menciona receberão uma notificação push informando que você as mencionou em sua história. Eles também receberão um DM de você que inclui uma prévia de sua história e dá a eles a opção de adicioná-la rapidamente à sua própria história, se você não tiver desativado a capacidade de compartilhamento. Você pode mencionar até 10 pessoas em cada foto.

Você pode compartilhar uma postagem do Instagram para sua história clicando no botão de seta / compartilhar abaixo da postagem que deseja adicionar e, em seguida, tocando na opção Adicionar postagem à sua história.

Lembre-se de que, quando você compartilha a postagem de alguém em sua história, qualquer pessoa que a visualizar poderá ver quem a postou originalmente e poderá visualizar a conta original. Se você for marcado na história de outra pessoa, você receberá um mestre com a mesma opção de repassar a história pelas próximas 24 horas.

Quando alguém menciona você em sua história no Instagram, você terá a opção de publicá-lo novamente, adicionando a foto ou vídeo à sua própria história, como mencionamos anteriormente quando falamos sobre como mencionar alguém em sua própria história.

Você receberá uma notificação via DM de que foi mencionado um link para "Adicionar isto à sua história". Basta tocar no link e a história será exibida em uma visualização onde pode ser personalizada. Quando adicionado, os seguidores verão o nome de usuário do autor da postagem original e podem tocar nele para ver seu perfil.

É possível capturar várias fotos de uma vez e adicioná-las à sua história do Instagram com um só clique.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Selecione o ícone de captura múltipla na barra à esquerda da tela (círculo com traços ao redor)> Tire suas fotos> Pressione Avançar na parte inferior da tela> Toque em cada foto para adicionar adesivos , texto ou GIFS etc.> Toque em Avançar quando terminar de editar> Toque em Compartilhar.

Você pode adicionar um Boomerang (vídeo curto em loop) que já criou à sua história do Instagram, selecionando-o em sua galeria. Ou você pode criar um Boomerang diretamente do aplicativo Instagram.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque no ícone do Boomerang na barra à esquerda da tela (figura de 8 lateralmente)> Pressione e segure o botão de captura na parte inferior da tela para pegar o Boomerang> Adicionar adesivos ou texto usando os ícones na parte superior quando você terminar> Toque em "Enviar para" no canto inferior direito para enviar para sua História.

Se você deseja adicionar algumas imagens diferentes à sua história do Instagram, mas tem apenas uma postagem, você pode usar a ferramenta Layout.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque no ícone Layout na barra à esquerda da tela> Selecione Alterar grade para alterar o layout para melhor se adequar às suas fotos (seis opções)> Selecione a parte da grade que deseja adicionar primeira foto para> Toque no "+" no canto inferior esquerdo onde está sua galeria> Selecione a foto que deseja adicionar> Repita para cada parte da grade, selecionando a parte da grade primeiro e, em seguida, adicionando a foto.

Quando terminar, toque no tique no meio. Você pode então fazer suas edições (adesivos, texto etc) e então selecionar "Enviar para" para enviar para sua História.

Há uma ferramenta de Nível na barra de ferramentas do Instagram Stories que o ajudará a capturar fotos retas, colocando uma grade e um nível na tela de visualização para ajudá-lo a alinhar o assunto antes de tirar a foto.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque no ícone Nível na barra à esquerda da tela (círculo com linha horizontal)> Alinhe o assunto> Toque no botão de captura> Compartilhar com sua história.

A ferramenta Superzoom irá aumentar e diminuir o zoom em um assunto e há uma gama de efeitos que você pode aplicar nele, como corações, fogo, chatice, programa de TV, dramático, etc. Vale a pena dar uma chance a todos para ver o que é mais adequado o resultado que você está tentando alcançar.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque na seta na barra à esquerda da tela> Toque no ícone Superzoom (círculo sólido com dois círculos ao redor)> Selecione o efeito desejado acima do botão de captura> Pressione e segure a captura ou pressione uma vez, dependendo do efeito desejado> Adicione qualquer texto ou adesivos usando os ícones na parte superior da tela de visualização> Compartilhe com sua história quando terminar.

A ferramenta Photobooth permite criar um carretel no estilo Photobooth capturando quatro imagens em sucessão. Há uma contagem regressiva de três segundos para a primeira captura, após a qual você tem um segundo para mover seu telefone entre cada foto subsequente.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque na seta na barra à esquerda da tela> Toque no ícone da cabine fotográfica (cartões com um sinal + na parte superior)> Toque no ícone de captura na parte inferior> Inicie sua cabine fotográfica > Edite sua cabine de fotos com adesivos e texto se desejar> Compartilhar com sua história.

Você pode adicionar uma votação à sua história do Instagram. O modelo de votação permite que você faça a pergunta e altere as respostas para o que quiser, ou você pode tocar nos dados na parte superior da tela do Modelo de votação para obter alguma inspiração pré-construída que você também pode adaptar.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque no ícone Aa à esquerda da tela> Deslize da esquerda para a direita nos ícones circulares na parte inferior da tela até chegar ao ícone de pizza azul / verde> Toque no Faça uma pergunta e caixas de votação individualmente para editar> Toque em Concluído no canto superior direito durante a edição> Toque em Enviar para no canto inferior direito para compartilhar sua história.

Você também pode tocar nos dados no topo para ver diferentes exemplos de enquete com emoji como respostas, como Devo começar um blog com as caixas de resposta como polegar para cima ou polegar para baixo. Assim como na tela de perguntas, toque em cada seção individualmente para mudar para o que deseja e toque em Concluído no canto superior direito e em Enviar para no canto inferior direito quando terminar.

Conforme as pessoas selecionam uma das opções, a enquete atualiza sua porcentagem e você pode compartilhar os resultados no final.

Como o Facebook, o Instagram tem um arquivo de memórias, que você pode acessar facilmente e postar em sua história do Instagram.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque no ícone Aa à esquerda da tela> Deslize da esquerda para a direita nos ícones circulares na parte inferior da tela até chegar ao relógio com o ícone de seta. Você pode então tocar na memória que aparece para percorrer ou tocar em "Ver tudo" na parte superior da tela.

Se você quiser alterar a cor do plano de fundo, toque no círculo colorido no canto inferior direito da tela até encontrar um plano de fundo de sua preferência.

Quando você decidir sobre a memória que deseja postar - e o plano de fundo - toque no relógio com o ícone de seta embaixo novamente. Isso o levará para a tela de visualização, onde você pode adicionar alguns adesivos ou mencionar alguém, ou pressionar Enviar para na parte inferior para postar.

O Instagram tem uma opção de contagem regressiva com dias, horas e minutos, que você pode adicionar e personalizar à sua história. Ele oferecerá opções predefinidas - como "O fim de semana", mas você pode alterar para o que estiver fazendo a contagem regressiva.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque no ícone Aa à esquerda da tela> Deslize da esquerda para a direita nos ícones circulares na parte inferior da tela até chegar ao cronômetro de ovo. Você pode tocar nos dados na parte superior para ver as diferentes opções predefinidas e, em seguida, tocar em qualquer lugar do cronômetro para editá-lo. Você precisará selecionar uma data de término e o resto é automático.

Quando terminar, toque no ícone do cronômetro de ovo na parte inferior da tela e, em seguida, toque em "Enviar para" no canto inferior direito.

O Instagram oferece uma série de outras ferramentas para obter informações das pessoas que assistem à sua história. Você pode fazer com que eles façam uma pergunta, iniciem uma votação (como mencionado acima), sugiram contas para seguir ou uma citação do dia, ou joguem jogos de adivinhação, como o que você está assistindo ou ouvindo, entre outros .

Comece deslizando para a direita para abrir as Histórias do Instagram e tocando no ícone Aa à esquerda da tela. Você pode então percorrer os ícones circulares.

O ícone um com a pessoa no balão de fala permite que você mencione alguém com Feliz Aniversário, Feliz Aniversário ou Obrigado predefinidos.

Para jogar jogos de adivinhação, um desafio de sorteio rápido ou sugerir contas a seguir ou uma frase do dia, você quer o ícone com os quatro quadrados laranja de tamanhos diferentes. Tocar em Ver tudo na parte superior da tela fornecerá as diferentes predefinições.

Para fazer com que os seguidores façam uma pergunta, toque no ícone circular com os quadrados roxos / azuis e o ponto de interrogação dentro. Há também uma predefinição de pergunta de múltipla escolha, que é o ícone circular com as opções laranja com uma marca de seleção ou uma cruz dentro.

Para criar um fundo de cor sólida em sua foto ou vídeo ou criar o que às vezes é chamado de toque para revelar: Selecione a imagem que deseja revelar> Pressione a linha rabiscada no canto superior direito para o ícone de lápis> Escolha sua cor nas opções na parte inferior ou tocando na ferramenta de seleção de cores e selecionando uma cor da imagem> Pressione e segure sua imagem ou vídeo com o dedo por alguns segundos até que a cor cubra sua imagem.

Você também pode usar a borracha na parte superior da tela para remover parte do fundo sólido e revelar um pouco da imagem original.

Quer um fundo colorido transparente? Pressione a linha rabiscada no canto superior direito para as ferramentas de lápis> Selecione a ferramenta de marcador no meio das cinco opções na parte superior da tela> Selecione a cor de fundo desejada na parte inferior da tela ou selecione uma cor usando a cor piquete> Pressione e segure sua imagem ou vídeo com o dedo por alguns segundos. Isso criará uma tela opaca para que você ainda possa ver o conteúdo que está compartilhando.

As histórias Tap to Tidy de Stacey Solomon no Instagram são ótimas - e fáceis de criar, mas você tem que realmente arrumar o ambiente. Infelizmente, o Instagram não faz isso por você.

Tire uma foto da sala bagunçada> Arrume-a> Tire outra foto da sala do mesmo ângulo quando estiver arrumada> Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Adicione a primeira foto de sua galeria no canto inferior esquerdo> Toque no ícone de adesivo na parte superior da tela> Pesquisa de Tap to Tidy> Selecione o adesivo Tap to Tidy de sua preferência> Carregue essa história> Adicione a segunda foto arrumada e carregue essa história também.

Para selecionar qualquer cor na cartela de cores: Clique no ícone da linha rabiscada na parte superior do visor> Pressione e segure em qualquer cor na parte inferior da tela para acessar a cartela de cores. É isso! Você pode escolher qualquer cor que desejar. Não se esqueça que você também pode alterar o tamanho do pincel no lado esquerdo.

Você também pode usar as cores de suas imagens, conforme mencionamos brevemente nas dicas acima. Para selecionar uma cor de uma imagem: Clique na linha irregular na parte superior da tela> Selecione a ferramenta de seleção de cores na extremidade esquerda das opções de cores na parte inferior da tela> Toque em qualquer lugar da imagem para selecionar a cor a partir de. Isso mesmo.

Você pode alterar o tamanho da fonte do texto de duas maneiras: Primeiro, digite e, à esquerda, você verá o controle deslizante para aumentar ou diminuir a fonte. Como alternativa, quando terminar de digitar, pegue o que você digitou e use dois dedos para expandi-lo. Você também pode fazer isso com adesivos.

Primeiro, adicione uma legenda ao seu conteúdo e decore como de costume. Em seguida, toque na seta "Salvar" no canto da tela e toque no ícone "Sua história" para adicioná-lo à sua história. Em seguida, selecione a foto que você salvou do rolo da câmera para adicionar à sua história. Adicione - ou camada - uma segunda legenda sobre a primeira e repita até atingir o efeito desejado. Basicamente, você está salvando suas fotos e reenviando-as para sobrepor suas legendas.

Se você estiver cansado dos fundos de canto quadrado em suas legendas, tente usar a ferramenta lápis para desenhar uma forma diferente, sejam eles círculos, ovais, corações e, em seguida, coloque uma legenda sobre sua nova forma. Certifique-se de selecionar a legenda sem qualquer fundo (apenas texto).

Com isso, você deve adicionar cada letra ou palavra como uma legenda individual e posicioná-las. Escreva a primeira palavra ou letra, escolha a cor e arraste-a para a posição. Adicione outra legenda em uma cor diferente, redimensione e arraste para onde desejar. Repita para sempre. Não se esqueça de que você também pode alterar a própria fonte! Já se foram os dias em que havia apenas uma escolha de fonte. Existem nove para escolher, incluindo neon, máquina de escrever, moderno e forte.

Depois de selecionar um adesivo (ícone quadrado com rosto sorridente na parte superior da tela) para adicionar à sua história do Instagram, você pode tocar nele para ver as outras opções. Assim, por exemplo, uma xícara de café pode se transformar em uma xícara de chá ou a alça da xícara pode girar para o outro lado.

Sim, você também pode "fixar" seus adesivos. Se quiser que os adesivos apareçam em partes de um vídeo, pressione e segure para fixá-los onde quiser. Por exemplo, você pode fixar um adesivo de seta perto de alguém para apontá-la ao longo de todo o clipe.

Toque no ícone de adesivos na parte superior da tela. Em seguida, toque no ícone da câmera ao lado da segunda linha que aparece na parte inferior. Seu rosto aparecerá no centro da tela. Se você tocar em seu rosto, uma borda circular branca aparecerá ao redor do adesivo. Toque novamente para obter uma borda quadrada branca e novamente para ir sem borda. Faça um rosto e pressione o círculo branco abaixo do seu rosto para tirar a foto. Em seguida, dimensione e posicione o adesivo.

Os GIFs são uma forma divertida de adicionar um pouco de diversão a qualquer história. Você pode criar uma história apenas com um GIF ou pode adicionar um GIF a uma imagem ou vídeo.

Para criar uma história com apenas um GIF: Deslize para a direita de qualquer lugar no Instagram e toque no ícone "Aa" à esquerda> Deslize da direita para a esquerda nos ícones circulares na parte inferior da tela até chegar a GIF> Pesquise o GIF perfeito.

Para adicionar um GIF a uma imagem ou vídeo: deslize para a direita de qualquer lugar no Instagram> Adicione a imagem ou vídeo> Toque no ícone do adesivo na parte superior do seu visor (quadrado com rosto sorridente)> Use a barra de pesquisa na parte superior e selecione um GIF das várias opções que aparecerão ou encontre o GIF específico tocando no ícone GIF na segunda seção e pesquise o GIF perfeito.

Sabe aquele adesivo que fala o dia da semana? Bem, você sabia que se tocar naquele adesivo durante a edição, ele mudará de cor? Sim. É verdade! Para encontrar o adesivo do "dia da semana", toque no ícone do adesivo e selecione-o na bandeja. Em seguida, toque novamente para alterar a cor.

Adicione música à sua história reproduzindo-a no telefone enquanto grava um vídeo. Alternativamente, você pode tocar em para adicionar um adesivo enquanto visualiza uma foto ou vídeo em sua história. Procure por "Música" na barra de pesquisa e toque no adesivo "Música" na parte superior. Você verá imediatamente uma longa lista de músicas populares, embora também possa pesquisar e classificar por temperamentos e gêneros.

Você também pode usar aplicativos como Videohop ou VideoLap para adicionar música à sua história. Na verdade, existem vários aplicativos que podem melhorar seu jogo do Instagram, permitindo adicionar texto em movimento, capturar vídeo ao vivo, gravar sua tela e muito mais. Vale a pena navegar pela sua app store.

Você também pode compartilhar links do Spotify que permitirão aos seguidores clicar diretamente - é simples.

Cansado de manter o botão de captura pressionado enquanto conta sua história? À esquerda da tela do Instagram Story, há uma barra de ícones. Se você tocar na seta para expandir a barra, verá o ícone de viva-voz na parte inferior. Toque nele para ativar o viva-voz. De nada.

Se você usar a câmera frontal mais do que a traseira para criar Histórias do Instagram, você pode usar as configurações padrão para que ela abra na câmera frontal.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque na engrenagem de configurações no canto superior esquerdo> Ativar padrão para câmera frontal> Concluído.

A barra de ferramentas da câmera em Instgram Stories aparece à esquerda por padrão, mas você pode alterá-la para a direita.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque na engrenagem de configurações no canto superior esquerdo> Escolha o lado esquerdo ou direito em Ferramentas da câmera.

Você também pode tocar na seta dupla na parte superior da tela quando a barra de ferramentas é expandida para alternar entre a esquerda e a direita.

Estas são algumas dicas e truques extras relacionados à privacidade, como esconder sua história de certos seguidores ou criar uma lista de amigos próximos.

Você pode criar uma lista de amigos próximos no Instagram, que se tornará uma opção quando você compartilhar sua história. É bom para os momentos em que você deseja postar algo, mas não quer que todos os seus seguidores vejam.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque na engrenagem de configurações no canto superior esquerdo> Toque em Fechar amigos> Começar> Adicione os amigos que deseja adicionar tocando em "Adicionar" ao lado de seus nomes> Selecione Criar lista.

Para compartilhar sua história apenas com amigos próximos, crie sua história no Instagram, toque em Enviar para no canto inferior direito e toque em Amigos próximos.

É possível ocultar ou bloquear certos contatos de ver suas histórias do Instagram. Eles não serão notificados de que você os bloqueou, mas podem descobrir. Escondê-los fará com que eles não vejam todas as fotos e vídeos que você postar em sua história.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque na engrenagem de configurações no canto superior esquerdo> Procure a pessoa ou pessoas que deseja bloquear> Toque em seu nome para selecioná-las (o tique ficará azul quando selecionado)> Toque em Concluído no canto superior direito.

Você só pode saber se alguém bloqueou você de suas histórias no Instagram se você viu que essa pessoa tem histórias em destaque em seu perfil antes de bloquear você. Quando você bloqueia alguém de suas histórias do Instagram, a seção Destaques da história também é removida, portanto, se você souber que essa pessoa tem Destaques da história e não puder mais vê-la, é melhor descobrir o que fez.

Você pode optar por desligar todas as respostas e reações à sua história do Instagram, bem como permitir apenas respostas e reações de seus seguidores ou apenas dos seguidores que você segue.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque na engrenagem de configurações no canto superior esquerdo> Escolha Seus seguidores, Seguidores que o seguem de volta ou Desligado na seção Permitir respostas e reações.

Você pode configurá-lo para que sua história do Instagram sempre seja compartilhada com a sua história do Facebook, a menos que você escolha o contrário.

Deslize para a direita para abrir as Histórias do Instagram> Toque na engrenagem de configurações no canto superior esquerdo> Ative Compartilhe sua história no Facebook.

