Como ocultar sua atividade no Instagram ou status online

(Pocket-lint) - O Instagram oferece uma série de semelhanças com outras mídias sociais e plataformas de bate-papo, incluindo o Facebook Messenger e o WhatsApp . Novos recursos são adicionados constantemente, incluindo opções como "Mostrar status da atividade".

Se você usa o Facebook Messenger e o WhatsApp - ambos de propriedade do Facebook como o Instagram - você saberá que eles mostram quando você está online e ativo pela última vez, ou visto pela última vez no caso do WhatsApp. O Instagram faz o mesmo.

No entanto, embora a opção "Mostrar status de atividade" esteja habilitada por padrão dentro do menu de configurações do Instagram, você pode desativá-la como no WhatsApp - algo que você não pode fazer no Messenger.

Veja como ocultar o status de sua atividade no Instagram e também como saber se alguém está online.

Aqueles de vocês que não querem que as pessoas vejam quando estão online em tempo real têm a opção de desligar o recurso Mostrar status de atividade do Instagram, embora, se o fizer, não será capaz de ver a atividade de ninguém .

Abra o Instagram. Toque no ícone Perfil no canto inferior direito. Toque nas três linhas no canto superior direito. Toque em Configurações. Clique em Privacidade. Toque em Status da atividade. Toque no botão de alternância ao lado de Status da atividade para desligar seu status de atividade.

Observação: assim como no Facebook Messenger, não há opção para desativar as confirmações de leitura no Instagram. Mensagens diretas (DMs) sempre aparecem como “vistas” assim que os destinatários as abrem.

Seus seguidores não podem ver quando você esteve mais recentemente no Instagram. Somente as pessoas que você segue ou com as quais já teve conversas diretas (DMs) verão há quantos minutos ou horas você estava online.

Esse recurso faz sentido para usuários do Instagram que contam com o serviço para conversar com empresas ou profissionais criativos e querem ver se estão online ou até mesmo responder rapidamente.

Existem algumas maneiras de ver quando alguém está online ou ativo:

Você verá um ponto verde próximo ao nome de usuário e à foto na sua caixa de entrada direta. Você verá um ponto verde próximo ao nome de usuário e à foto em outro lugar do Instagram. Em sua caixa de entrada direta, você verá o status de atividade mais recente.

Observação: o status da atividade recente será mostrado como: Ativo há 25m, Ativo ontem, Visto, Digitando, etc.

