45 dos fotógrafos mais incríveis para seguir no Instagram

(Pocket-lint) - O Instagram é mais do que apenas um lugar para selfies de Kim K e pornografia alimentar.

É também um lugar onde fotógrafos talentosos de todo o mundo compartilham sua criatividade. O Instagram, na verdade, funciona como seu portfólio, uma vitrine de fotos de qualidade profissional que qualquer pessoa pode ver sem nenhum custo.

É inspirador. É extraordinário. É lindo. E às vezes também é adorável.

Reunimos alguns de nossos artistas fotográficos favoritos da rede social para você aproveitar.

O fotgrafo do faroeste (@Kevinruss)

@Kevinruss : Kevin Russ é um fotógrafo exclusivo do iPhone que publica principalmente fotos lindas do Velho Oeste da América. Siga este fotógrafo e você verá muitas paisagens brilhantes como você nunca viu antes. É impressionante o que você pode fazer apenas com a câmera de um telefone.

O olho no cu (@Adamsenatori)

@Adamsenatori : Adam Senatori é um fotógrafo-piloto extraordinário que se especializou em postar fotos aéreas de tirar o fôlego. À medida que drones com capacidade de câmera se tornam cada vez mais populares, o número de fotos de drones como este está aumentando, mas Adam Senatori tem um olho para o incrível.

O estilista da velha escola (@Koci)

@Koci : Se você gosta de preto e branco, Richard Koci Hernandez é um fotojornalista indicado ao Prêmio Pulitzer com uma conta no Instagram repleta de fotos vintage.

O pintor (@Bythebrush)

@Bythebrush : Laura Pritchett claramente tem um gosto impecável quando se trata de cor e textura. Vale a pena invejar o feed deste fotógrafo no Instagram. Ela não apenas tira fotos incríveis, mas também faz um ótimo trabalho com um lápis e um pincel.

O fotojornalista de smartphone (@dguttenfelder)

@Dguttenfelder : David Guttenfelder é fotógrafo da National Geographic Society durante o dia e fotógrafa à noite. Suas postagens são sempre feitas apenas com seu smartphone, o que é inacreditável quando você dá uma olhada em seu feed. Este Instagrammer certamente viu alguns lugares ao longo dos anos e amamos seu trabalho.

O viajante gostoso (@Danrubin)

@Danrubin : Dan Rubin é mais um fotógrafo que também faz o papel de globetrotter, e seu Instagram está repleto de paisagens, edifícios e, sim, ocasionalmente pornografia alimentar. Muitas de suas imagens também são tiradas de diferentes perspectivas, dando a você uma nova e maravilhosa visão do mundo.

O mestre da natureza morta (@Memoryweaver)

@Memoryweaver : Marcus Rodriguez é um fotógrafo baseado no Reino Unido que também trabalha como desenvolvedor web durante o dia e fotógrafo de natureza morta em seu tempo livre. Ele gosta de editar suas fotos usando o Snapseed no iPad. Suas imagens costumam ser coloridas, em macro, e ele ocasionalmente as legenda com dicas profissionais.

O homem de dentro (@DVL)

@DVL : Dustin Vaughn-Luma trabalha na equipe de UX da Adobe, então você sabe que ele tem um olho para design e detalhes. Seu Instagram está repleto de fotos lindas, e achamos que pessoas ávidas por atividades ao ar livre irão apreciá-las especialmente.

O artista visual (@Astrodub)

@Astrodub : Angeliki Jackson se descreve como uma artista visual e a prova em suas fotografias. Ela captura a vida nas ruas de Nova York, as praias deslumbrantes, o horizonte da cidade e tudo o mais que a impressiona. Verifique o perfil dela se precisar de inspiração.

O fotgrafo urbano (@Dondregreen)

@Dondregreen : Dondre Green é descrito como um fotógrafo urbano porque suas imagens representam a vida real nas cidades americanas. Ele tira retratos e paisagens e tudo mais, e eles estão todos salpicados de cor, perspectiva e emoção.

O street snapper (@TravisJensen)

@TravisJensen : Se você quiser ver como São Francisco realmente se parece no nível das ruas, dê uma olhada em Travis Jensen, de FC. Algumas de suas fotos mais recentes mostram até policiais usando gás lacrimogêneo contra multidões durante a World Series.

O snapper celebridade (@terryrichardson)

@Terryrichardson : Porque, Terry Richardson. Ah, e porque ele sempre posta as melhores fotos brilhantes de celebridades, com ele mesmo na foto, é claro.

O contador de histrias (@Brahmino)

@Brahmino: Simone Bramante se descreve primeiro como um contador de histórias e depois como fotógrafo, e seus posts certamente mostram isso.

O ilusionista improvvel (@witchoria)

@Witchoria : Por falar em ângulos, Victoria Siemer tem um talento especial para fotografar pessoas nas posições mais interessantes (e um pouco impossíveis). Suas imagens também evocam uma série de cenas que desafiam a física e a natureza para todos nós desfrutarmos.

Retratos e poses (@Reallykindofamazing)

@Reallykindofamazing : O melhor trunfo de Garrett Cornelison (viu o que fizemos lá?) É tirar retratos impressionantes de pessoas reais. Suas fotos são realmente incríveis e ele claramente tem um ótimo olho para as pessoas.

O fotgrafo viajante (@Kirstenalana)

@Kirstenalana : E você pensou que viajava muito. Espere até conferir o Instagram da fotógrafa de viagens Kirsten Alana. Kirsten é fotógrafa de viagens em tempo integral que tirou fotos em mais de 50 países. Ela trabalhou com uma variedade de marcas e é fácil ver por que ela é popular.

O snapper criativo (@Heysp)

@Heysp : Alguma pessoa com fetiche por pés por aí? Bem, Sarah Palmer é incrível em capturar pés em seu melhor ângulo. Ela é muito mais do que isso, suas fotos também apresentam itens maravilhosamente feitos por ela mesma.

Um homem e seu cachorro (@thiswildidea)

@thiswildidea : Theron Humphrey é para aqueles que são amantes de cachorros, porque suas melhores postagens são sobre seu cachorrinho fofo. Theron tira algumas imagens incríveis de seu cachorro em uma variedade de cenários brilhantes.

A gramtica da paisagem (@Janske)

@Janske : Às vezes, você simplesmente não se cansa de paisagens. Sempre que estamos com esse humor, Janske Kaethoven nos ajuda. Vistas incríveis, enquadramento fantástico e imagens visualmente satisfatórias que não decepcionam.

O que chama a ateno (@Macenzo)

@Macenzo : Dirk Bakker é um designer gráfico com uma profunda paixão por padrões e arquitetura, como fica evidente por suas postagens abundantes e atraentes. Se você é fã de instantâneos coloridos, simetria satisfatória e ângulos incríveis, este é o fotógrafo a seguir.

O homem Collie (@Andrewknapp)

@Andrewknapp : OK, aqui está mais um para fanáticos por animais de estimação. Andrew Knapp adora capturar seu lindo border collie brincando de esconde-esconde, e não nos cansamos. Como Theron Humphrey, as imagens de Andrew Knapp retratam seu amigo de quatro patas favorito em uma variedade de ambientes. Parece que eles se divertem muito juntos.

O entusiasta do Droid (@Darrylljones)

@Darrylljones: Darryl Jones adora registrar aventuras e belos momentos, estrelando brinquedos. Storm Troopers aparecem fortemente no feed de Darryll, assim como uma grande quantidade de outros brinquedos. Os fãs de Star Wars alegrem-se e divirtam-se!

O surrealista (@witchoria)

@witchoria : Victoria Siemer usa a fotografia para criar uma arte maravilhosamente estranha. Imagens surreais que o levam a outro mundo e fazem você parar para pensar.

O arquiteto mestre (@trashhand)

@trashhand : Serdar Ozturk tem um relato cheio de fotos de paisagens urbanas e arquitetura que mostram um olho incrível para os detalhes. Às vezes misturado com pessoas para apresentar a mistura perfeita de retratos e arquitetura, outras vezes apenas imagens impressionantes de ângulos intrigantes.

O snapper rock (@Bradelterman)

@Bradelterman : Brad Elterman é um fotógrafo musical - que tem capturado seus roqueiros favoritos desde os anos 70 - e agora você pode ver algumas de suas fotos selvagens de bastidores no Instagram. Cabelo comprido e fotografias brilhantes abundam.

O homem solitrio da casa (@Sejkko)

@Sejkko : Manuel Pita é outro fotógrafo urbano desta lista, mas é conhecido por carregar uma máscara de urso ao redor do mundo e tirar fotos dela em cenários impressionantes. Seu trabalho é atraente e interessante. Manuel Pita também tem talento para captar imagens marcantes de casas isoladas com cenários de cortar a respiração. Seu feed do Instagram certamente é visualmente deslumbrante.

A vida atravs de uma lente (@Ruano)

@Ruano : Luis Ruano mora em San Francisco e faz um excelente trabalho em capturar todos os dias (e sua) vida na Califórnia. Das praias à ponte Golden Gate, ele cobriu toda a área da baía e seus arredores com a fotografia.

Uma vista de LA (@Benjaminheath)

@Benjaminheath : Benjamin Heath é um fotógrafo residente em Los Angeles especializado em capturar sua cidade, bem como em viagens bicoastal, paisagens naturais e retratos.

O fotgrafo urbano (@Onelastmidnight)

@Onelastmidnight : Se Londres é mais a sua praia , este fotógrafo mora no Reino Unido, onde costuma capturar a cidade de Londres e todos os seus tesouros escondidos, arquitetura e pessoas.

A pessoa do povo (@joepenney)

@joepenney : Se você sempre quis dar uma olhada íntima na África Ocidental e nas pessoas que vivem naquela parte do mundo, dê uma olhada no feed de Joe Penny, que mostra sua vida diária e muitos retratos para arrancar.

O fotgrafo documental (@asasjostromphotography)

@asasjostromphotography : Asa Sjostrom é uma "fotógrafa documental" radicada na Suécia e, de acordo com seu perfil, ela se concentra em questões sociais, especialmente em relação às mulheres e crianças. Adoramos as postagens de seu projeto na Moldávia e todas as fotos de sua família na Suécia.

The Swim Reaper (@iamtheswimreaper)

@iamtheswimreaper : Todos nós temos aqueles amigos que estão constantemente postando fotos de algum paraíso distante, deixando-nos com ciúmes de sua liberdade de viajar. O Swim Reaper é um nível totalmente diferente. Este sujeito posta fotos hilárias da praia em uma variedade de poses enquanto está vestido como o Ceifador - foice e tudo.

O artista remix (@_vemix_)

@_vemix_ : Não tecnicamente um fotógrafo, mas mais um manipulador de fotografias. Este relato pega imagens históricas do hip-hop e da música e as mistura para criar uma nova reviravolta na realidade que amamos. Esta imagem de Kurt Cobain e Marty McFly é o exemplo perfeito.

A legenda fotogrfica (@stevemccurryofficial)

@stevemccurryofficial : Steve McCurry é um dos nomes mais conhecidos do fotojornalismo. Seu feed do Instagram está repleto de fotografias de vários países, culturas e ao longo dos anos. Ele é incrivelmente habilidoso e os resultados são algumas imagens impressionantes que geralmente o deixam sem palavras.

O fotgrafo de retratos e casamentos (@alyssarosev)

@alyssarosev : Alyssa Rose é uma fotógrafa incrível que veio da região sul dos Estados Unidos. Seus retratos são impressionantes, temperamentais e muitas vezes incrivelmente coloridos.

O criador da hilaridade (@kyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyle)

@kyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyle : Kyle Berger, fotógrafo de Toronto, tem a habilidade de capturar a hilaridade em sua vida cotidiana. Suas fotos regularmente incluem cenas estranhas e maravilhosas que ele avistou no mundo ao seu redor. Alguns parecem falsos, outros com muito Photoshop, mas são todos brilhantes.

O artista do Alasca (@ashadamsphoto)

@ashadamsphoto : Ash Adams é um fotojornalista baseado em Anchorage, Alasca. Sua alimentação dá uma vista magnífica do sertão da América - mostrando uma paisagem agreste, mas linda como nenhuma outra.

O mestre de viagens (@chrisburkard)

@chrisburkard : Chris Burkard é um fotógrafo de viagens magistral com um olho aguçado para fotos incríveis de paisagens e vistas incríveis do nosso mundo. Siga-o e você certamente terá ciúmes de todas as visões brilhantes que ele vê, se nada mais.

O jovem pargo urbano (@tyieshaphotography)

@tyieshaphotography : Tyiesha Shannon é uma fotógrafa em preto e branco de 19 anos de West Yorkshire. Suas fotos são temperamentais e totalmente britânicas - e não estamos falando apenas de toda a chuva. Tyiesha tem um olho fantástico para belas fotos urbanas e fantásticos retratos em preto e branco também.

O primeiro Instagrammer profissional da Austrlia (@laurenepbath)

@laurenepbath : Lauren Bath tem a honra de ser a primeira Instagrammer profissional da Austrália . Ela é uma chef, que se tornou a sensação da fotografia no Instagram que deixou o emprego em 2013 para seguir sua paixão no serviço de compartilhamento de fotos. Como você pode imaginar, suas imagens são especiais e trazem fotos do mundo todo.

O artista em fuga (@theblondeabroad)

@theblondeabroad : Kiki é uma daquelas pessoas que deixou de postar fotos repugnantes de suas férias para o próximo nível, ganhando a vida com isso. As imagens dela são o que há de mais moderno em fotografia de viagem e com certeza vão te deixar com muita inveja.

O mestre da vida selvagem (@paulnicklen)

@paulnicklen : Paul Nicklen é um colaborador da National Geographic e um mestre em fotografia de vida selvagem. Suas imagens geralmente mostram o lado mais selvagem da natureza, incluindo o perigo, a morte e as delícias das criaturas de nosso mundo. Ele também compartilha muitas fotos subaquáticas que você não verá em outro lugar.

O f de dana (@omarzrobles)

@omarzrobles : Omar Z. Robles é um fotógrafo que vive em Nova York e tem uma paixão por capturar a arte da dança e do movimento em um ambiente urbano. A maioria de suas fotos mostra dançarinos em poses ou no meio de incríveis acrobacias em vários locais. Eles são marcantes e impressionantes, tanto pelo assunto quanto pelo resultado da imagem.

Os contadores de histrias (@drcuerda)

@drcuerda : Daniel Rueda e Anna Devís gerenciam essa conta e a usam para contar histórias com suas fotos. Os resultados são imagens incríveis que muitas vezes parecem mais obras de arte do que peças de fotografia. As imagens são arrojadas, coloridas e brilhantemente colocadas. Certamente uma mudança das postagens habituais do Instagram.

O colorido (@ maria.svarbova)

@ maria.svarbova : Mária Švarbová tem uma paixão fascinante por cores, reflexos e perspectiva. Muitas de suas imagens apresentam cores ousadas e marcantes e imagens de piscinas. Difícil de explicar, mas brilhante de observar.

Escrito por Maggie Tillman e Adrian Willings.