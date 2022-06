Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Ikea lançará em breve um novo aplicativo de realidade aumentada para iOS que usa um sensor LiDAR do iPhone para mapear uma sala e lhe dar um equivalente vazio e virtual para experimentar novos móveis dentro.

E, ao contrário do aplicativo Ikea Place existente, ele permite que você apague os móveis que você já tem em filmagem.

Ele funciona um pouco como o Apagador Mágico do Google ou o recurso de preenchimento de conteúdo do Photoshop. Você pode fazer edições usando o aplicativo no telefone ou fazer mudanças mais precisas usando o site do Ikea Place.

O aplicativo funcionará com iPhones não-LiDAR também, mas não tão efetivamente. Ele também está chegando aos dispositivos Android mais tarde.

Uma vez criado seu novo visual, você pode compartilhar os designs online. Você também pode adicionar qualquer item usado ao seu carrinho de compras.

A Ikea também está lançando 50 novos showrooms 3D que apresentarão idéias de design online para que você se inspire.

Ainda não está claro quando ou onde o aplicativo Ikea Kreativ será lançado - se é um exclusivo dos EUA inicialmente ou se também chegará ao Reino Unido.

Em outras notícias, a marca também está trabalhando com a Swedish House Mafia para lançar seu próprio deck vinílico neste outono.

Escrito por Rik Henderson.