O que é Petal Search e como você o usa para obter aplicativos em seu telefone Huawei?

(Pocket-lint) - Desde a disputa bem divulgada da Huawei com os EUA, tem havido severas restrições à empresa. Para usuários de smartphones, isso - infelizmente - significa não poder ter o Google Play Services instalado em seus telefones lançados após maio de 2019. E isso significa ter que confiar em formas criativas para manter todos os seus aplicativos favoritos.

Um método é usar o recurso Clone Phone para transferir aplicativos de seu antigo dispositivo Android para o novo Huawei (que tem seus limites), outro é encontrar APKs para seus aplicativos de fontes não oficiais. No entanto, o processo de instalação pode ser um pouco complicado. Ou, pelo menos, costumava ser antes de Petal Search pousar na App Gallery da Huawei.

Como o nome sugere, Petal Search é um aplicativo de pesquisa. É construído pela Aspiegel Limited (uma subsidiária da Huawei com sede na Irlanda).

Com ele, você pode pesquisar na web por imagens, vídeos, notícias e qualquer outra coisa. Ele usa o mecanismo de busca do Bing por padrão. No entanto, para usuários de telefones Huawei , também atua como uma maneira fácil de instalar aplicativos de fontes não oficiais como APKMirror e APKPure.

Você pode usá-lo para procurar os aplicativos que está perdendo e, em seguida, instalá-los diretamente do aplicativo sem ter que navegar manualmente para essas fontes externas. Você pode até mesmo usá-lo para atualizar qualquer aplicativo existente.

Isso é simples. O Petal Search está disponível na App Gallery da Huawei, portanto, pesquise-o e baixe-o como faria com qualquer outro aplicativo em um telefone Huawei.

Conforme mencionado no início, Petal Search é uma ferramenta de pesquisa, portanto, a maneira fácil de obter qualquer aplicativo é apenas pesquisá-los no campo de pesquisa na parte superior do aplicativo. Você pode tocar na guia aplicativos para garantir que está procurando apenas aplicativos para download, em vez de resultados ou imagens da web genéricos.

Depois de pesquisar - e clicar em "Enter", uma lista de resultados aparecerá, incluindo todos os aplicativos relevantes de uma infinidade de fontes externas. Isso pode incluir vários sites de download de APK e App Gallery da Huawei, tudo em um só lugar.

Um ponto interessante a se notar aqui: quando procuramos o Facebook, a fonte do download do aplicativo era o próprio Facebook, então você nem precisa passar por terceiros para isso.

Para instalar um aplicativo (assim que encontrar o que deseja), basta tocar em instalar, momento em que Petal o leva para a fonte e imediatamente inicia o download. Você receberá uma mensagem pop-up perguntando se deseja permitir que o Petal Search instale aplicativos, bem como uma caixa de seleção para pedir ao seu telefone Huawei para verificar o download do aplicativo para quaisquer riscos de segurança antes de instalá-lo.

Depois de fazer o download, você pode usá-lo normalmente. É um processo bastante simples e deve significar que você pode obter quase todos os aplicativos que usar. Isso inclui até alguns aplicativos do Google. Conseguimos instalar o Google Maps, por exemplo.

Sim! Se você abrir Petal Search e tocar na guia Eu na parte inferior, verá uma opção que diz Downloads. Toque nele, clique em Updates e então você pode atualizar individualmente qualquer aplicativo que apareça na lista.

Muitos dos aplicativos mais populares que não estão disponíveis na Huawei App Gallery estão disponíveis no Petal Search. Você poderá baixar Twitter, Zoom, WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Netflix, Spotify, Discord, Amazon Prime Video e Twitch.

Sendo uma ferramenta de pesquisa para fontes de aplicativos não oficiais, é claro que existem problemas. Um deles é que - embora você possa baixá-los e instalá-los - alguns aplicativos ainda exigem o Google Play Services para aproveitar ao máximo todos os seus recursos. Por exemplo, o Google Maps pode ser usado, mas não salvará nenhuma viagem ou dados em sua conta do Google sem que você faça login, o que não é possível sem o Play Service.

O outro problema é que muitos aplicativos bancários simplesmente não estão disponíveis para download, então você está perdendo o mobile banking pessoal. É improvável que você encontre muitos dos melhores jogos no Petal Search.

Há, é claro, sempre o problema de que, como a maioria desses downloads vem de fontes não oficiais, isso significa que eles não vêm de uma loja de aplicativos controlada de forma mais rigorosa e isso adiciona um pouco mais de risco ao processo, pelo menos porque os aplicativos ganharam não é atualizado automaticamente em segundo plano quando correções de bugs e falhas de segurança são corrigidas. Isso expõe seu telefone a riscos de segurança, assim como qualquer download de aplicativo de fontes não oficiais.

Com a App Store e a Google Play Store, contamos com eles para verificar quaisquer aplicativos prejudiciais antes que eles acabem em nosso telefone. Com o Petal Search obtendo resultados de várias fontes, isso é mais complicado. No entanto, tanto o APKPure quanto o APKMirror examinam manualmente os APKs / aplicativos antes de disponibilizá-los para download público.

APKPure - por exemplo - tem um selo de confiança nos aplicativos para indicar que o arquivo para download é original e não foi adulterado. Além do mais, seu telefone Huawei executará outra verificação para identificar quaisquer problemas no arquivo antes de instalá-lo (mas você precisa habilitar manualmente este recurso na janela pop-up).

Quando você pesquisa um aplicativo popular, como o Instagram, os principais resultados também são quase sempre o aplicativo real, não um clone inseguro com segurança duvidosa. Ainda assim, como com qualquer coisa não oficial, vale a pena ser cauteloso e verificar os emblemas de verificado na página de download antes de baixar e instalar.

Escrito por Cam Bunton.