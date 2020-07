Deezer e Huawei falam sobre o AppGallery e como os dois estão usando a localização para alcançar mais usuários

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Deezer se uniu à Huawei em junho para levar o aplicativo de streaming de música à própria loja de aplicativos da App Gallery da Huawei - o aplicativo tem status de herói, por isso é um dos principais aplicativos da loja.

Então, conversamos com Peter Gauden, gerente de marketing sênior global da Huawei, e Laurence Miall-dAoût, diretor comercial da Deezer, para discutir a parceria e o que isso significa para ambos.

“Eu acho que existe uma mentalidade de desafio compartilhada lá onde estamos construindo [momentum]”, diz Miall-dAoût. Acho que as duas empresas estão construindo suas experiências e tentando maximizá-las o máximo possível. Então, sim, definitivamente existem muitos valores compartilhados.

“Eu acho que a Huawei é uma empresa incrível, antes de tudo. Eu acho que o design é ótimo. As pessoas falam muito sobre a qualidade da imagem [da câmera], mas acho que a qualidade do som também é excepcional. Então, realmente, escolher ser distribuído ... com a Huawei foi fundamental, especialmente para mercados maduros e, em certa medida, para mercados emergentes.

“Do nosso lado, acho que o mais importante é um aplicativo com enorme popularidade global”, acrescenta Gauden, falando sobre a base de usuários de 16 milhões de usuários da Deezer. "Você tem um conteúdo realmente de alta qualidade para quem entende de música".

Miall-dAoût acredita que a força de Deezer está em sua localização. “Acreditamos que somos o único [serviço de streaming] que realmente diverte os clientes por meio de uma experiência musical local e inclusiva; somos especialistas em música.

Os usuários veriam a abordagem de Deezer se não tivessem esses editores? "Acho que sim, e a maneira como medimos essas pessoas são as que seguem os editores nos países".

“Na França, temos seis editores locais e o mesmo no Brasil. Com todos esses gêneros musicais, você precisa ter especialistas neles e eles são muito confiáveis. Portanto, é fundamental que nossos editores encontrem as jóias locais, e obtemos a combinação certa de fornecimento local e identificação de novos artistas. Obviamente, é mais difícil no Reino Unido porque é quase global. ”

Gauden diz que isso se encaixa bem com a abordagem global local da App Gallery, que ele chama de glocal. Você tem enormes aplicativos globais, mas também oferece aos usuários a capacidade de acessar os serviços locais à sua frente através do AppGallery. E, na verdade, há uma combinação perfeita com eles, obviamente [Deezer] está cheio de músicas incríveis das grandes casas de música, mas também muitos estúdios locais independentes, além de gravadoras independentes. E isso realmente combina com a abordagem Glocal. ”

“E acho que quando você tem uma plataforma com mais de 420 milhões de usuários ativos mensais [base de usuários do AppGallery], muitas pessoas procuram muitas opções. Eles procuram serviços de alta qualidade por meio de aplicativos de alta qualidade.

“Todo aplicativo que se junta a nós é um pequeno passo à frente. Realmente só trabalhamos de maneira dedicada no AppGallery há um ano. E já crescemos tão significativamente. E tudo vai para que o AppGallery seja um destino muito mais completo para usuários avançados - para suas necessidades de aplicativos, eles podem encontrar praticamente tudo agora e, como dissemos, essa abordagem local é realmente importante para nós.

“Sim, fornecemos acesso a todos os aplicativos maiores, mas também garantimos que cobrimos muitos aplicativos realmente locais que são importantes para os consumidores com muito trabalho. por exemplo. em transporte e viagens. Então, nós temos a Lufthansa e a Ryanair. Como fizemos muito trabalho em bancos e finanças, temos grandes bancos como o BBVA.

“Portanto, existem muitos aplicativos grandes e locais novos que estão se juntando a nós. E isso realmente torna a oferta muito mais abrangente. Quanto mais as pessoas se envolvem conosco, mais descobrem que existem realmente os aplicativos de que realmente precisam. ”

As duas empresas também veem a qualidade do áudio como uma área em que trabalham bem juntas.

“Também somos conhecidos pela qualidade do áudio”, diz Miall-dAoût, “tanto no nível Premium, quanto também no nosso produto HiFi, que oferece qualidade FLAC sem perdas - por isso, gostamos de ser percebidos como muito altos. qualidade e acho semelhante à especificação de alta qualidade da Huawei. É aí que acho que a inovação de ambas as empresas se une.

“Nós realmente queremos trazer isso como o que quero dizer com uma experiência musical inclusiva, queremos trazer todos a bordo com uma qualidade muito alta, e estou muito feliz que os telefones da Huawei também tenham áudio de alta qualidade, porque seria uma pena se a qualidade do som for perdida [por causa] da qualidade do dispositivo.

Escrito por Dan Grabham.