Quais aplicativos você pode realmente acessar na App Gallery da Huawei?

A Huawei está indo além do Google - não incluindo a loja de aplicativos Google Play e o Google Mobile Services (GMS) em seus novos telefones.

Era o caso do Mate 30 e Mate 30 Pro do ano passado e será o caso da nova série P40 . Os telefones New Honor também são afetados, embora todos os telefones ainda executem uma versão do Android usando a interface de usuário EMUI 10 da Huawei .

A situação não é de autoria da Huawei. O atual governo dos EUA não escondeu sua desconfiança de basicamente qualquer coisa chinesa e proibiu as empresas americanas de negociarem com a Huawei - uma proibição comercial .

O pano de fundo disso é que ele não quer que os equipamentos de rede bem usados e com bom preço da Huawei sejam implementados predominantemente nas redes 5G dos EUA.

Mas isso teve um efeito decisivo para grandes empresas americanas, incluindo o Google, que está perdendo receita por causa da proibição - apesar da Microsoft aparentemente ter recebido carta branca para continuar vendendo o Windows para a empresa, como visto no recém-atualizado Huawei MateBook X Pro e Honor MagicBook.

Desde o início de 2020, o Google parece ter solicitado uma exceção à proibição . Mas pode ser tarde demais. A Huawei era um grande parceiro do Google no passado, trazendo operação de gestos para o Android e tornando o Nexus 6P 2015 em colaboração com o Google.

Também foi relatado em um estágio que a Huawei estava na pole position para fabricar os aparelhos Pixel, apenas recuando quando não podia ter sua própria marca nos telefones, além do Google.

Como você ouvirá, a App Gallery da Huawei é bem diferente da Play Store do Google em termos do que oferece, mas não é novidade - a loja tem cerca de 400 milhões de usuários ativos.

Quão? Porque os serviços do Google não são difundidos na China como nos EUA e na Europa. Se você possui um telefone Huawei na China, usa a App Gallery há muito tempo, com suporte do Huawei Mobile Services (HMS). No total, a App Gallery já está disponível em 170 países, em 78 idiomas.

Isso coloca a Huawei em uma posição bastante singular - ao contrário da Microsoft, Samsung e outras que tentaram e miseravelmente falharam em criar lojas de aplicativos rivais, ela não está começando no pé traseiro.

No entanto, o chefe da Huawei, Richard Yu, nos disse no lançamento do Mate 30 em setembro passado que a fabricante de celulares retornaria ao Google da noite para o dia caso a proibição comercial fosse suspensa.

Quando perguntado sobre quanto tempo os aplicativos da Play Store podem aparecer no aparelho se uma proibição for suspensa, Yu respondeu instantaneamente "Mais de uma noite. Podemos fazer isso imediatamente".

Mas o espírito da Huawei parece ter mudado desde então. Houve uma enorme aceleração da estratégia de longo prazo da Huawei para estabelecer sua própria loja de aplicativos fora da China.

Foi anunciado um fundo de 20 milhões de libras para desenvolvedores apenas no Reino Unido, parte de um esforço de US $ 1 bilhão para que os principais aplicativos sejam transportados. E a Huawei também fez parceria com a Xiaomi, Oppo e Vivo na criação de uma loja de aplicativos global para rivalizar com as duas grandes - seja qual for a aparência desse arranjo.

A boa notícia é que a Huawei definitivamente está convencendo alguns nomes a aparecer na App Gallery. A Microsoft está se envolvendo como a Amazon. Também Deezer, Lufthansa, TikTok, AA, JD Sports, Adidas, Booking.com, Trainline, Viber e Opera também possuem aplicativos na loja. Quantidade não é realmente um problema na App Gallery, é qualidade.

Além do Google, o maior problema com a adoção da App Gallery é a falta de aplicativos principais de outras grandes empresas de tecnologia que são tão populares no Reino Unido e na Europa - Twitter, o principal aplicativo do Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Netflix, Disney + e Prime Video.

E até a inclusão de algumas dessas informações não garante necessariamente um nível de sucesso - a infeliz Windows Phone Store da Microsoft tinha o Facebook e o Twitter, por exemplo. Além disso, quando muitos desses aplicativos de grande nome são desenvolvidos nos EUA, há um problema óbvio em lidar com a Huawei como uma empresa americana.

Para fazer uma comparação, vamos comparar os principais aplicativos da loja de aplicativos do Google Play no Reino Unido com o que está disponível na versão do Reino Unido da App Gallery.

Ignoramos os aplicativos do Google que estavam na lista - Google Play Games, Hangouts Meet, Google Docs e Google Classroom, pois eles obviamente não estão disponíveis na App Gallery e fornecem uma comparação injusta em nosso livro.

Zoom - Não Houseparty - Não Disney + - Não Microsoft Teams - Não, mas o Microsoft Office, Swiftkey, Bing e Microsoft News estão disponíveis; portanto, provavelmente é apenas uma questão de tempo. TikTok - Sim WhatsApp - Não Skype - Sim, na forma de Skype Lite. Messenger - Não BBC News - Não Instagram - Não Netflix - Não Microsoft Outlook - Não, mas veja a nota da Microsoft acima Tesco Grocery - Não Uber Eats - Não (e não Uber) Audível - Não Asda - Não Twitter - Não Snapchat - Sim Sky News - Não NHS - Não Vídeo principal - Não, mas como o principal aplicativo Amazon Shopping está presente, esperamos isso em algum momento. Discórdia - Não Apenas coma - sim Facebook - Não Morrisons - Não Spotify - Não BBC iPlayer - Não Twitch - Não Deliveroo - Sim Duolingo - Não eBay - Não Amazon Shopping - Sim

São seis aplicativos disponíveis na App Gallery.

Muitas vezes, as pesquisas de aplicativos criavam alternativas que tendiam a ser aproximações da realidade - mas isso também é um problema com aplicativos copycat adicionais na Play Store e no iOS / iPadOS às vezes também.

No recente anúncio do Mate Xs, Yu disse que a Huawei "daria boas-vindas a todos os desenvolvedores em todo o mundo". Como parte disso, ele fornece aos desenvolvedores não chineses quase todos os ganhos de seus aplicativos nos primeiros dois anos em que o aplicativo está na App Gallery - com 100% dos ganhos durante o primeiro ano. Após o período de 24 meses, é aplicada uma divisão usual de 70/30.

No entanto, na ausência de uma base de usuários significativa no Reino Unido, a Europa e além dela não pareceu ter muita tração com desenvolvedores não chineses - e isso é fundamental. E, naturalmente, o incentivo financeiro realmente não importa com aplicativos gratuitos importantes como o Facebook e o Twitter.

Na verdade, é relativamente simples para os desenvolvedores enviar seus aplicativos para a App Gallery - porque o sistema operacional EMUI da Huawei é baseado no Android, é totalmente compatível com ele. Os desenvolvedores podem basicamente enviar o mesmo aplicativo.

A Huawei também está ajudando os desenvolvedores com suporte técnico e integrando coisas como compras no aplicativo.

No entanto, existem problemas. Digamos que seu aplicativo use o Google Drive para armazenar backups - assim como o WhatsApp - e, de repente, seu aplicativo está quebrado, porque não há suporte ao Google Drive no HMS e, portanto, você precisa encontrar outro lugar para fazer o backup. Além disso, os jogos no Android costumam se integrar ao Google Play Games.

Essa conexão também está quebrada agora. Basicamente, se o aplicativo usou alguma integração com os serviços do Google anteriormente, ele precisa voltar a funcionar.

Algumas APIs do Android também são exclusivas do GMS, portanto, não funcionarão em outras versões do Android, trazendo mais complicações.