Huawei está desenvolvendo seu próprio aplicativo de pesquisa para substituir o Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No final de fevereiro, a Huawei lançou uma versão beta de um próximo aplicativo de Pesquisa para usuários nos Emirados Árabes Unidos para testar e fornecer feedback com o objetivo de lançar o aplicativo publicamente no futuro.

No entanto, em 1º de março, os testes foram suspensos "até novo aviso".

A Huawei afirma em sua publicação na comunidade que está trabalhando na nova versão deste aplicativo beta, com melhorias adicionadas com base nos comentários da comunidade recebidos durante os testes iniciais.

Originalmente, o teste do aplicativo beta era incentivado com os "três principais testadores", cada um recebendo um telefone Mate 30 Pro 5G por seus problemas, com outros 20 testadores recebendo um par de Huawei Free Buds 3.

A história aqui, no entanto, é que a Huawei está claramente investindo muito tempo e energia para garantir que ela possa substituir os serviços do Google, incluindo um dos principais elementos do Google Play Services em telefones Android: a pesquisa.

Até agora, muitos recursos da Huawei foram investidos para ajudar os desenvolvedores a obter seus aplicativos na Huawei App Gallery (a alternativa do fabricante à Play Store).

Da mesma forma, assinou um acordo com a TomTom para fornecer mapas e serviços de navegação, a fim de substituir o Google Maps.

Embora não tenhamos sido capazes de testar o aplicativo Huawei Search, as capturas de tela postadas pelos desenvolvedores do XDA mostram uma interface semelhante à tela de pesquisa principal do Google.

Possui trechos meteorológicos, cartões de notícias com imagens em miniatura, além de pesquisa de vídeo e imagens, além de esportes, integração de calendário e conversão de unidades.

O serviço de busca está sendo gerenciado por uma subsidiária da Huawei na Irlanda chamada Aspiegel, e as primeiras indicações sugerem que a Huawei não depende de terceiros para obter os resultados da pesquisa.

Os XDA Devs - que testaram o aplicativo - não conseguiram resultados correspondentes a nenhum serviço de pesquisa popular, nem mesmo os menores, como Ask ou DuckDuckGo.

Embora a Huawei esteja claramente tentando tornar seu ecossistema o mais forte possível, caso não seja permitido trabalhar com o Google como parceiro novamente, houve algum movimento por parte do gigante das buscas.

Recentemente, foi revelado que o Google solicitou uma licença para parceria com a Huawei novamente. Ainda não se sabe se os reguladores dos EUA aceitam esse pedido.