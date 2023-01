A navegação do Google Maps no Wear OS não precisa mais do seu telefone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os usuários do Google Maps que possuem um Wear OS smartwatch podem agora desfrutar dos recursos de navegação do aplicativo sem ter que carregar seu telefone com eles.

Poder usar a navegação do Google Maps em seu pulso pode ser útil de todas as maneiras, mas até recentemente você também tinha que ter seu telefone com você para que ele funcionasse. Tudo isso mudou, com o Google confirmando isso através de uma comunidade de suporte do Wear OS. O Google diz que os usuários agora podem "deixar seu telefone para trás e chegar a mais lugares com o Wear OS no Google Maps".

A mudança significa que qualquer pessoa que tenha um relógio celular com o sistema operacional Google Wear pode agora ter as navegações do Google Maps de mão em mão sem também carregar seu telefone com eles. É um ajuste que permitirá que as pessoas dêem um passeio sem o telefone, por exemplo, e também pode ser útil se você tiver a infelicidade de perdê-lo, também. "Isto é especialmente útil quando você está fora para uma corrida ou passeio e deixou seu telefone para trás, mas quer fazer um desvio ou precisa de ajuda para encontrar seu caminho de casa", diz o Google.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quanto às grandes novidades, esta ligeira mudança para uma já existente pode não marcar todas as caixas de excitação, mas são melhorias como esta que ajudam a fazer com que as roupas sejam tão úteis quando estão fora e em trânsito. O objetivo de ter um relógio inteligente celular é que você não precisa de seu telefone o tempo todo com você, e isso é algo que esta mudança ajuda a tornar ainda mais possível.

O Apple Music vale a pena? Experimente o serviço de streaming da Apple gratuitamente por 3 meses Por Pocket-lint International Promotion · 27 Julho 2021 A Apple não foi a primeira no jogo de streaming de música, mas sua plataforma é superimpressionante.

Escrito por Oliver Haslam.