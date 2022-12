O suporte do Google Chrome ajudará a matar as senhas para sempre

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google Chrome agora suporta as chaves de acesso, removendo outra barreira à entrada e ajudando a internet a se aproximar cada vez mais de um mundo sem senhas.

Embora o Google já tivesse adicionado o suporte a chaves de passe ao Chrome Canary, o recurso agora está disponível no Chrome Stable M108, abrindo a porta para mais pessoas aproveitarem a nova opção de segurança.

Os passes são uma alternativa mais segura às senhas que não podem ser usadas, o que significa que eles são menos propensos a causar uma enorme quebra de segurança sempre que uma única conta for comprometida. Além disso, as brechas no servidor e outras fugas não podem sair de sua chave de acesso, enquanto as senhas podem e já foram comprometidas de tal forma no passado. Cada chave de acesso é armazenada no dispositivo para maior segurança, também.

O Google não é o primeiro a adicionar suporte para as senhas e há todo um padrão ao redor delas. Mas ao incluir o suporte dentro do Chrome, ele abre instantaneamente a porta para mais usuários que de outra forma poderiam não ter aprendido sobre as chaves de passagem. E uma vez tudo configurado, os usuários do Chrome também podem preencher automaticamente seus passes à vontade.

O novo suporte de chaves de passagem está disponível no Windows 11, MacOS e Android, diz o Google.

Tudo isso, é claro, é uma boa notícia, mas não é tudo o que é necessário para que as pessoas façam uso das chaves de passagem. Os desenvolvedores web ainda precisam adicionar suporte a seus sites e serviços, algo que está começando a acontecer cada vez mais.

Escrito por Oliver Haslam.