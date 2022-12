Quais foram as palavras mais pesquisadas no Google em 2022? Wordle, a Rainha, e... Dahmer ...

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Todos os anos, o Google lança um painel de controle on-line revelando as palavras, pessoas, eventos e tendências que mais foram "pesquisadas" - ou pesquisadas - em seu site durante os 12 meses anteriores.

Chamado de Ano em Busca, o painel de 2022 mostra não apenas as principais pesquisas de tendências em geral, mas também decompõe essas pesquisas em tipos como notícias, pessoas, atores, atletas, jogos esportivos, filmes, mortes, receitas, canções e programas de TV. Você pode até filtrá-los para poder ver os resultados globalmente ou em um país específico, como os EUA ou o Reino Unido.

Quais são as palavras mais 'Googled'?

Provavelmente não será um choque para você, mas"Wordle" foi a principal pesquisa de tendências a nível mundial para 2022. A rainha Elizabeth e Jeffrey Dahmer também fizeram as 10 principais buscas. Você provavelmente pensou que nunca teria lido esses dois nomes na mesma frase, eh? Supomos que eles estavam com tendências porque a Rainha, é claro, faleceu, e Netflix lançou uma série de sucesso sobre Dahmer, um assassino em série canibal americano que atormentava homens minoritários nos anos 80 e 90.

Abaixo estavam as principais palavras de busca de tendências mundiais no Google no ano passado:

Wordle Índia vs Inglaterra Ucrânia Rainha Elizabeth Ind vs SA Copa do Mundo Índia contra as Índias Ocidentais iPhone 14 Jeffrey Dahmer Primeiro-ministro indiano

Como encontrar todas as principais tendências de busca

Confira o Painel de Controle do Google em Busca 2022 para ver mais das principais buscas - seja globalmente ou em seu país - para o ano.

Deseja ver as tendências de busca em sua área?

Este ano, o Google também lançou um hub local que mostra tendências interessantes de todos os EUA. Por exemplo, a área de Burlington, Vermont era o único lugar nos EUA que tinha "ginásio de escalada" em suas buscas de tendências de topo "perto de mim". O animal com as melhores tendências da área para 2022? Crawdads. As áreas Anchorage, Alaska e Des Moines, Iowa foram os dois únicos lugares nos EUA que tiveram "lojas de acolchoamento" em suas buscas "perto de mim".

Para ver as buscas de tendências de sua cidade, vá aqui e digite seu CEP ou nome da cidade.

